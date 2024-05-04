Ціни на какао на світовому ринку впали за тиждень майже на рекордні за 65 років 28%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2024, 14:10

Ціни на какао на світовому ринку впали за тиждень майже на рекордні за 65 років 28%

Ціни на какао з понеділка по п'ятницю впали майже на 28%, наблизившись до рекордного падіння котирувань на цей продукт із 1959 року, повідомив Bloomberg.

Ціни на какао з понеділка по п'ятницю впали майже на 28%, наблизившись до рекордного падіння котирувань на цей продукт із 1959 року, повідомив Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилися ціниФ'ючерси на какао два тижні тому підскочили до історичного максимуму в $12 000 за тонну на тлі дефіциту поставок через третій рік поспіль поганого врожаюв Західній Африці.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Ф'ючерси на какао два тижні тому підскочили до історичного максимуму в $12 000 за тонну на тлі дефіциту поставок через третій рік поспіль поганого врожаюв Західній Африці. Але з того часу ціни впали на 40%.

У п'ятницю, 3 травня, какао дешевшало на торгах у Нью-Йорку до $6990 за тонну, втрачаючи 7,6%. Станом на 16:30 3 травня тонна какао коштувала 7747 доларів. На лондонській ICE тонна какао з постачанням 24 липня торгувалася на цей час за ціною $7770 за тонну.

Читайте: Ціни на какао-боби впали на 26% за два дні

Bloomberg пояснює різке падіння котирувань кризою ліквідності. Придбання більшої кількості какао вимагає від трейдерів хеджування своїх покупок на ф'ючерсному ринку. При цьому висока волатильність означає, що їм доведеться вкладати більше грошей на покриття маржинальних вимог. Це спонукає їх закривати позиції. В результаті кількість непогашених контрактів на какао в Нью-Йорку впала до найнижчого рівня за понад десятиліття.

«Важливо наголосити, що спад цін на какао є насамперед результатом торгових маневрів, а не перебудовою фундаментальних показників ринку», — зазначили аналітики підрозділу BMI Fitch Solutions. Вони наголосили, що очікують на збереження волатильності.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомив, що Гана знизила прогноз виробництва какао на поточний сезон на 24% через контрабанду та несприятливі погодні умови. Виробництво в країні може знизитися до мінімуму за 14 років, зазначало агентство. За словами виконавчого директора Ради з какао Гани Джозефа Боахена Айду, у сезоні 2023/2024 років, який закінчиться у вересні, очікується виробництво 650 000−700 000 т бобів, тоді як раніше прогнозувалося 850 000 т.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами