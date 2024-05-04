Ціни на какао на світовому ринку впали за тиждень майже на рекордні за 65 років 28%

Ціни на какао з понеділка по п'ятницю впали майже на 28%, наблизившись до рекордного падіння котирувань на цей продукт із 1959 року, повідомив Bloomberg.

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Як змінилися ціни

Ф'ючерси на какао два тижні тому підскочили до історичного максимуму в $12 000 за тонну на тлі дефіциту поставок через третій рік поспіль поганого врожаюв Західній Африці. Але з того часу ціни впали на 40%.

У п'ятницю, 3 травня, какао дешевшало на торгах у Нью-Йорку до $6990 за тонну, втрачаючи 7,6%. Станом на 16:30 3 травня тонна какао коштувала 7747 доларів. На лондонській ICE тонна какао з постачанням 24 липня торгувалася на цей час за ціною $7770 за тонну.

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Bloomberg пояснює різке падіння котирувань кризою ліквідності. Придбання більшої кількості какао вимагає від трейдерів хеджування своїх покупок на ф'ючерсному ринку. При цьому висока волатильність означає, що їм доведеться вкладати більше грошей на покриття маржинальних вимог. Це спонукає їх закривати позиції. В результаті кількість непогашених контрактів на какао в Нью-Йорку впала до найнижчого рівня за понад десятиліття.

«Важливо наголосити, що спад цін на какао є насамперед результатом торгових маневрів, а не перебудовою фундаментальних показників ринку», — зазначили аналітики підрозділу BMI Fitch Solutions. Вони наголосили, що очікують на збереження волатильності.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомив, що Гана знизила прогноз виробництва какао на поточний сезон на 24% через контрабанду та несприятливі погодні умови. Виробництво в країні може знизитися до мінімуму за 14 років, зазначало агентство. За словами виконавчого директора Ради з какао Гани Джозефа Боахена Айду, у сезоні 2023/2024 років, який закінчиться у вересні, очікується виробництво 650 000−700 000 т бобів, тоді як раніше прогнозувалося 850 000 т.