Найбільший морський перевізник світу вирішив ліквідувати російський бізнес

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Що відомо

У 2022 році після початку російського вторгнення в Україну та введення санкцій, Maersk оголосила про припинення бізнесу в росії. За минулі два роки компанія припинила приймати вантажі в портах росії і продала групі компаній «Дело» частку в портовому холдингу Global Ports, склади в санкт-петербурзі та новоросійську та понад 800 рефрижераторних контейнерів компанії «Полярна зірка».

У той же рік Maersk розпочала процедуру ліквідації своїх дочірніх компаній — ТОВ «Маерськ Солюшнс» та ТОВ «Маерськ». Обидві компанії припинили процедури ліквідації у 2023 році та відновили роботу.

У звітах російських дочірніх компаній за минулий рік йдеться, що вони не вели операційну діяльність і не отримували виручку, а послуги «Маерськ Солюшнс» можуть виявитися незатребуваними через санкції, що вводяться. Там зазначили, що російські організації при виборі постачальників визначатимуться на користь «дружніх країн».

AP Moller-Maersk Group — один із найбільших у світі гравців у сфері контейнерних перевезень. Компанія займає близько 15% від загального ринку.