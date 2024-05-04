Інфляція в Туреччині оновила максимум із листопада 2022 року

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у квітні знову прискорилися, оновивши максимум із листопада 2022 року. Інфляція склала 69,8% у річному вираженні порівняно з 68,5% у березні. Про це йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

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Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав ще більше суттєве посилення інфляції — до 70,33% у річному вираженні.

Як змінилися ціни

Вартість комунальних послуг у Туреччині минулого місяця збільшилася на 55,55% у річному вираженні, транспортних — на 80,39%.

Продукти харчування подорожчали на 68,5%, одяг та взуття — на 51,2%, алкоголь та тютюнова продукція — на 78,53%, меблі та побутова техніка — на 67,88%, ціни в кафе та ресторанах зросли на 95, 82%.

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів харчування, енергоносіїв, алкоголю, тютюнової продукції та золота, у квітні прискорилася до 75,81% із 75,21% місяцем раніше, повідомляє Turkstat.

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Зростання споживчих цін у Туреччині у помісячному вираженні у квітні склало 3,18% проти 3,16% у березні.

Ціни виробників (індекс PPI) у країні минулого місяця підвищилися на 55,66% у річному вираженні та на 3,6% у помісячному. У березні ціни зросли на 51,47% та 3,29% відповідно.

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