Світові центробанки у березні збільшили загальні запаси золота на 16 тонн

Світові центробанки у березні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 15,7 тонни: закупівлі 40,4 тонни більш ніж компенсували продаж 24,7 тонни.

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Хто продавав золото

Найбільшим продавцем виявився Узбекистан — 10,9 тонни. Істотно, на 9,6 тонни, знизив запаси Таїланд, але це пов'язано з переходом на інший формат звітності із золота. Ще серед основних продавців Йорданія — 3,7 тонни.

Хто скуповував золото

Найбільшими покупцями були Туреччина (14,1 тонн), Індія (5,1 тонн), Китай (5 тонн), Казахстан, Сінгапур (по 4,5 тонн) і росія (3,1 тонн).

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Також у січні-березні Держнафтофонд Азербайджану (ДНФАР) збільшив запаси золота на 3 тонни. Це не враховується у загальній статистиці, оскільки становить квартальну цифру, але примітно: це єдиний суверенний фонд, який повідомив про закупівлю золота з початку року, зазначає у своєму огляді аналітик WGC Кришан Гопол.

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Вартість золота

«Мінфін» писав, що у квітні цього року золото вперше в історії перевищило $2 400 за унцію. Це привернуло загальну увагу і Китаю, який є найбільшим у світі виробником та покупцем золота.

Пізніше, наприкінці квітня, ціни на золото впали нижче за $2 300.

Нагадаємо

Світові центробанки у лютому, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), закупили до золотовалютних резервів 19,1 тонни золота. Це в 2,4 рази менше уточнених результатів січня (45,4 тонни), і все ж таки приріст триває вже 9 місяців поспіль.