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4 травня 2024, 9:36

З початку року великий бізнес сплатив майже 158 млрд грн податків

Великі платники податків протягом січня-квітня 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Великі платники податків протягом січня-квітня 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету.
Фото: depositphotos

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Поповнення держбюджету

У розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:

  • податку на прибуток в 4,8 рази або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);

  • дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);

  • податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);

  • податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);

  • по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).

Читайте: Дефіцит держбюджету у березні перевищив 100 млрд грн — Держказначейство

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Джерело: Мінфін
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