TikTok тестує платну підписку без реклами

Соціальна мережа TikTok тестує нову місячну підписку, яка дозволить користуватися платформою з обміну відео без реклами. Про це повідомляє ВВС.

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Материнська компанія TikTok, ByteDance, проводить тестування цієї нової послуги на англомовному ринку за межами США, але відмовилася коментувати, де саме.

Вартість підписки

За словами ВВС, підписка на TikTok без реклами коштуватиме $4,99 на місяць.

Зараз TikTok показує персоналізовану рекламу для всіх користувачів старше 18 років.

Портал TechCrunch повідомляє, що тестування є невеликим і немає впевненості, що підписку запровадять в усьому світі.

Наразі YouTube і X (колишній Twitter), є одними з сайтів, які вже пропонують менше реклами або взагалі не показують рекламні оголошення за щомісячну плату.

Скільки заробляє TikTok

ByteDance, не публікує свої фінансові результати, але, як повідомляється, у 2022 році материнська компанія TikTok заробила $85 млрд.

Insider Intelligence оцінює, що минулого року TikTok заробив $9,98 млрд доходу від реклами.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в вересні цього року TikTok оштрафували на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі.