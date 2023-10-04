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4 жовтня 2023, 13:46 Читать на русском

TikTok тестує платну підписку без реклами

Соціальна мережа TikTok тестує нову місячну підписку, яка дозволить користуватися платформою з обміну відео без реклами. Про це повідомляє ВВС.

Соціальна мережа TikTok тестує нову місячну підписку, яка дозволить користуватися платформою з обміну відео без реклами.
Фото: pixabay.com

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Материнська компанія TikTok, ByteDance, проводить тестування цієї нової послуги на англомовному ринку за межами США, але відмовилася коментувати, де саме.

Вартість підписки

За словами ВВС, підписка на TikTok без реклами коштуватиме $4,99 на місяць.

Зараз TikTok показує персоналізовану рекламу для всіх користувачів старше 18 років.

Портал TechCrunch повідомляє, що тестування є невеликим і немає впевненості, що підписку запровадять в усьому світі.

Наразі YouTube і X (колишній Twitter), є одними з сайтів, які вже пропонують менше реклами або взагалі не показують рекламні оголошення за щомісячну плату.

Скільки заробляє TikTok

ByteDance, не публікує свої фінансові результати, але, як повідомляється, у 2022 році материнська компанія TikTok заробила $85 млрд.

Insider Intelligence оцінює, що минулого року TikTok заробив $9,98 млрд доходу від реклами.

Читайте також: TikTok планує збільшити свій бізнес електронної комерції до $20 мільярдів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в вересні цього року TikTok оштрафували на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі.

Джерело: Мінфін
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