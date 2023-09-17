TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро. Порушив закони ЄС щодо обробки даних дітей

Соцмережа TikTok оштрафована на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі. Про це повідомив головний регулятор у блоці, пише Reuters.

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Що відомо

Соцмережа TikTok порушила низку законів ЄС про конфіденційність у період з 31 липня 2020 року по 31 грудня 2020-го, заявила Комісія з захисту даних Ірландії (DPC).

Це перший випадок, коли TikTok, що належить ByteDance, отримав догану від DPC, провідного регулятора в ЄС для багатьох світових технологічних компаній, через розташування їхніх регіональних штаб-квартир в Ірландії.

Представник TikTok заявив, що не згоден із цим рішенням, особливо з розміром штрафу, і що більша частина критики більше не є актуальною в результаті заходів, введених до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.

У DPC заявили, що порушення TikTok включали те, що в 2020-му облікові записи для користувачів віком до 16 років були встановлені як «публічні» за замовчуванням.

TikTok додав більш жорсткий батьківський контроль у листопаді 2020 року і зробив усі облікові записи осіб віком до 16 років закритими за замовчуванням в січні 2021-го.