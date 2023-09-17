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17 вересня 2023, 10:10 Читать на русском

TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро. Порушив закони ЄС щодо обробки даних дітей

Соцмережа TikTok оштрафована на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі. Про це повідомив головний регулятор у блоці, пише Reuters.

Соцмережа TikTok оштрафована на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському Союзі.
Фото: futureschool.online

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Що відомо

Соцмережа TikTok порушила низку законів ЄС про конфіденційність у період з 31 липня 2020 року по 31 грудня 2020-го, заявила Комісія з захисту даних Ірландії (DPC).

Це перший випадок, коли TikTok, що належить ByteDance, отримав догану від DPC, провідного регулятора в ЄС для багатьох світових технологічних компаній, через розташування їхніх регіональних штаб-квартир в Ірландії.

Представник TikTok заявив, що не згоден із цим рішенням, особливо з розміром штрафу, і що більша частина критики більше не є актуальною в результаті заходів, введених до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.

У DPC заявили, що порушення TikTok включали те, що в 2020-му облікові записи для користувачів віком до 16 років були встановлені як «публічні» за замовчуванням.

TikTok додав більш жорсткий батьківський контроль у листопаді 2020 року і зробив усі облікові записи осіб віком до 16 років закритими за замовчуванням в січні 2021-го.

Джерело: Мінфін
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