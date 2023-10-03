За програмою «єОселя» від початку її старту 3,641 тис. родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 5,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«єОселя»: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин
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Програма «єОселя»
«1 жовтня минулого року уряд запустив програму єОселя, щоб українці могли отримати доступне кредитування на придбання житла. За рік такі кредити отримали понад 3 600 українських родин на загальну суму 5,2 млрд грн. Понад 70% — це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит під 3%. Так само як і медики, вчителі та науковці», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що з 1 серпня 2023 року програма була розширена і нині нею можуть скористатись всі українці, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов. Для них іпотека доступна під 7%. За два місяці так кредити отримали понад 220 українців на 360 млн грн
Хто отримав кредити
Зокрема, серед кредитів, які українці отримали за програмою єОселя: кредити під 3% отримали 2577 військовослужбовців та силовиків, 420 педагогів, 369 медиків та 55 науковців, кредити під 7% отримали 204 українця без власного житла, 14 внутрішньо переміщених осіб, 2 ветерани.
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Де найчастіше беруть
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (2478 кредитів) та у забудовника (1140 в готових будинках та 23 в будинках, що зводяться). Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області — 980, міста Києва — 552, Рівненської області — 214 та Волинської області — 210.
Нагадаємо
Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують «єОселю» Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія.
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