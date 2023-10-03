«єОселя»: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 жовтня 2023, 9:42 Читать на русском

«єОселя»: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин

За програмою «єОселя» від початку її старту 3,641 тис. родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 5,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За програмою єОселя від початку її старту 3,641 тис. родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 5,2 млрд грн.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Програма «єОселя»

«1 жовтня минулого року уряд запустив програму єОселя, щоб українці могли отримати доступне кредитування на придбання житла. За рік такі кредити отримали понад 3 600 українських родин на загальну суму 5,2 млрд грн. Понад 70% — це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит під 3%. Так само як і медики, вчителі та науковці», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з 1 серпня 2023 року програма була розширена і нині нею можуть скористатись всі українці, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов. Для них іпотека доступна під 7%. За два місяці так кредити отримали понад 220 українців на 360 млн грн

Хто отримав кредити

Зокрема, серед кредитів, які українці отримали за програмою єОселя: кредити під 3% отримали 2577 військовослужбовців та силовиків, 420 педагогів, 369 медиків та 55 науковців, кредити під 7% отримали 204 українця без власного житла, 14 внутрішньо переміщених осіб, 2 ветерани.

Читайте: Скільки доведеться платити за квартиру за програмою «єОселя»

Де найчастіше беруть

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (2478 кредитів) та у забудовника (1140 в готових будинках та 23 в будинках, що зводяться). Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області — 980, міста Києва — 552, Рівненської області — 214 та Волинської області — 210.

Нагадаємо

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують «єОселю» Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Vorlock
Vorlock
3 жовтня 2023, 10:27
#
Мінфін, було б добре якби інфи трохи більше ніж суха пресуха. бо приват та ощад в один голос повідомили що будинки які зводяться — НЕ КРЕДИТУЮТЬСЯ по цій програмі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами