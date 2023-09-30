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30 вересня 2023, 15:37 Читать на русском

Україна погодилась на вимоги Угорщини, щоб розблокувати 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, щоб Будапешт розблокував 500 млн військової допомоги ЄС. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, щоб Будапешт розблокував 500 млн військової допомоги ЄС.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що крім угорського OTP Bank статус міжнародного спонсора війни також було призупинено для 5 грецьких компаній-перевізників — Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Відповідне рішення було прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з рф.

«Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну», — йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що тепер на порталі «Війна і санкції», в розділі «Міжнародні спонсори війни», ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус.

Повне виключення зазначених компаній з переліку залежатиме від виконання умов НАЗК.

Також зазначається, що агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Someonesdd
Someonesdd
30 вересня 2023, 16:38
#
Это зрада!!!
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0
Rubi0
Rubi0
30 вересня 2023, 18:03
#
Ниче, уже взорвали нефтепровод ведущий в Венгрию, Венгрия думаю оценит и теперь точно разблокирует транш
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