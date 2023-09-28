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28 вересня 2023, 13:44 Читать на русском

Транш від ЄС збільшив у серпні держборг України на 37 млрд грн

Сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $1,01 млрд у серпні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $1,01 млрд у серпні 2023 року.
Фото:depositphotos

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Причина збільшення

Збільшення суми держборгу в серпні відбувалося здебільшого за рахунок того, що до держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Станом на 31 серпня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4,89 трлн грн або $133,93 млрд.

У тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг — 3,35 трлн грн (68,47% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $91,7 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,54 трлн грн (31,53%) або $42,22 млрд.

У розрізі кредиторів України основну частку державного та гарантованого боргу становлять позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав (45,23%). Далі йдуть запозичення на внутрішньому ринку через продаж державних цінних паперів (30,21%), заборгованість із випущених цінних паперів на зовнішньому ринку (18,1%), інші кредитори (6,46%).

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то 1,29 трлн млрд грн (26,42%) були у доларах США, 1,42 трлн грн (29,17%) — у євро, 1,4 трлн грн (28, 75%) — у гривні, 767,09 млрд грн (15,67%) — в інших валютах.

З початку року вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 0,71 відсоткових пунктів — до 6,97%.

З початку року збільшився середній термін до погашення державного та гарантованого боргу України майже на 11 місяців — до 9,35 років.

У серпні 2023 року Мінфін провів 15 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив 27,25 млрд грн на фінансування держбюджету.

Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої держпозики станом на 31 серпня становив 133%, при цьому рівень рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 148148%, в доларах США — 106%, у євро — 114%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+13
TAN72
TAN72
28 вересня 2023, 13:56
#
А потом народу расплачиваться тарифами и ценам за неизвестно куда девшиеся деньги.
+
0
HYefimov
HYefimov
28 вересня 2023, 16:08
#
Ви помиляєтесь. Експерти кажуть що ці гроші не потрібно буде вертати. Пробачать. Бо ми такі класні.
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 вересня 2023, 15:06
#
Этой суммы хватит что покрыть дефицит на межбанке за 10 дней .
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