Користувачі ChatGPT тепер можуть переглядати веб-сторінки у чат-боті

Компанія OpenAI запустила функцію перегляду веб-сторінок у своєму популярному чат-боті ChatGPT. Таким чином розширяється обсяг даних, до яких може отримати доступ чат-бот зі штучним інтелектом. Про це повідомляє OpenAI в X (раніше Twitter).

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Зазначається, що функція перегляду дозволить веб-сайтам контролювати, як ChatGPT може взаємодіяти з ними.

«Перегляд уже доступний для користувачів Plus і Enterprise, і незабаром ми розширимо його для всіх користувачів. Щоб увімкнути функцію треба вибрати „Перегляд за допомогою Bing“ у селекторі під GPT-4», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нещодавно компанія OpenAI випустила одне з найбільших оновлень ChatGPT. Чат-бот отримав голос, крім того, з’явилася функція розпізнання зображень.

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