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26 вересня 2023, 12:02 Читать на русском

З ChatGPT тепер можна спілкуватися за допомогою голосу

Компанія OpenAI випустила одне з найбільших оновлень ChatGPT. Чат-бот зі штучним інтелектом отримав голос, крім того, з’явилася функція розпізнання зображень. Про це повідомляє MIT Technologie Review.

Компанія OpenAI випустила одне з найбільших оновлень ChatGPT.
Фото: pixabay.com

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Користувачі зможуть вибирати голос у застосунку чат-бота, вибираючи з п’яти персонажів.

Змога розмовляти з ChatGPT базується на двох окремих моделях. Whisper, чинна модель перетворення мови в текст OpenAI, перетворює голос на текст, який потім передає чат-боту. А нова модель перетворення тексту в мову перетворює відповіді ChatGPT у вимовлені слова.

У демонстраційному ролику, який компанія надала обмеженому числу журналістів минулого тижня, Джоанна Джанг, продакт-менеджер, продемонструвала асортимент синтетичних голосів ChatGPT.

Вони були створені шляхом навчання моделі перетворення тексту в мову на голосах акторів, яких найняла OpenAI. У майбутньому це може навіть дати змогу користувачам створювати власні голоси.

Ця функція буде доступна людям, які підписалися на послугу OpenAI ChatGPT Plus за $20 на місяць, і корпоративним користувачам.

OpenAI ділиться цією моделлю перетворення тексту в мовлення з кількома іншими компаніями, включаючи Spotify, яка оголосила, що використовує ту ж саму технологію синтетичного голосу для перекладу подкастів знаменитостей на кілька мов, які будуть озвучені синтетичними версіями власних голосів подкастерів.

Також в ChatGPT додали функцію розпізнання зображень. Це означає, що тепер можна завантажувати зображення в застосунок і запитувати його про те, що на них зображено.

За даними Bloomberg, компанія сподівається, що нова функція заохочуватиме до використання мобільного застосунку на ходу, створюючи йому більшу конкуренцію з такими пропозиціями персональних помічників, як Google Assistant, Siri від Apple та Alexa від Amazon.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ChatGPT став доступний на Android. Для роботи чат-бота потрібна версія ОС Android 6.0 або вище.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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