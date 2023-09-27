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27 вересня 2023, 15:33 Читать на русском

Оцінка OpenAI може вирости втричі — до $90 мільярдів

Американська компанія OpenAI, що займається розробкою та ліцензуванням технологій на основі машинного навчання, веде переговори про можливий продаж акцій. Це підвищить оцінку компанії з $29 млрд до приблизно $80−90 млрд, повідомляє TechCrunch.

Американська компанія OpenAI, що займається розробкою та ліцензуванням технологій на основі машинного навчання, веде переговори про можливий продаж акцій.
Фото: techrepublic.com

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Це не буде новий раунд інвестицій, співробітникам компанії дозволять продавати свої наявні акції.

Якщо оцінка OpenAI зросте до $90 млрд, то компанія стане другим найдорожчим американським стартапом. Перший — SpaceX Ілона Маска з оцінкою у близько $150 млрд.

У квітні OpenAI залучила трохи більше ніж $300 млн від спонсорів, таких як Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global. Це було окремо від великих інвестицій від Microsoft, оголошених на початку цього року, які завершилися в січні. Вважається, що розмір інвестицій Microsoft склав близько $10 млрд.

Нагадаємо

Надзвичайно популярний генеративний помічник зі штучним інтелектом OpenAI, ChatGPT, став однією з найбільших історій успіху технологій за останній час з моменту свого дебюту приблизно дев’ять місяців тому.

«Мінфін» писав, що компанія OpenAI випустила одне з найбільших оновлень ChatGPT. Чат-бот зі штучним інтелектом отримав голос, крім того, з’явилася функція розпізнання зображень.

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Джерело: Мінфін
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