Як Booking Traders допомагає знайти один одного інвесторам та консультантам

Попри війну та запроваджені НБУ обмеження на виведення коштів, українці продовжують активно інвестувати. Допомогти їм у цьому може нова платформа Booking Traders. Сайт дає можливість фахівцям у сфері інвестування вести свої сторінки та знаходити собі клієнтів, а інвесторам — обрати спеціалістів під конкретні завдання. Чому це важливо саме зараз, розповість «Мінфін».

Як і чому інвестори потрапляють до пастки шахраїв

В Україні зростає кількість шахраїв, які наживаються на «інвестиційних» схемах. Ось тільки декілька останніх повідомлень кримінальної хроніки.

У Києві група шахраїв, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино, привласнила гроші понад 100 вкладників. П'ятьом спільникам оголошено про підозру, повідомляє Національна поліція. «Зловмисники переконували громадян переказувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Однак, понад сотні вкладників обіцяних виплат так і не отримали», — йдеться у повідомленні поліції.

Про подібний випадок інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області. До поліції звернувся мешканець Зборівської громади, який «інвестував» у шахрайську схему та втратив свої заощадження. За словами потерпілого, він знайшов інформацію про можливість вкластися у прибутковий проєкт на одному з телеграм-каналів.

«Зборівчанин спочатку інвестував невелику суму і отримав прибуток. Це підштовхнуло його інвестувати ще, у подальшому на три різні рахунки людина перерахувала з кредитки загалом 76 000 гривень. Протее, вже не отримав ані прибутку, ані можливості повернути свої гроші, оскільки інвестиційний канал вже припинив роботу», — розповідають правоохоронці.

Незаконні схеми збагачення, побудовані на бажанні наших співгромадян інвестувати, стали настільки масовими, що у парламенті навіть було створено спеціальну комісію для розслідування діяльності незаконних фінансових операцій та «інвестиційного» шахрайства.

Незважаючи на це, фінансисти прогнозують, що кількість шахраїв, які бажають заробити на інвестиційних потребах наших співгромадян, лише збільшуватиметься. Адже в умовах чинних обмежень на закордонні інвестиції та падіння дохідності банківських депозитів, що відновилося, все більше наших співгромадян починають шукати нові інвестиційні інструменти. А отже, стають мішенню для шахраїв.

Експерти радять потенційним інвесторам підвищувати фінансову грамотність. Але парадокс у тому, що ті ж самі профільні курси не дають людям повної картини наявних інвестиційних можливостей.

Недоліки навчальних курсів

Наприклад, записуючись на вузьконаправлений курс, не варто розраховувати на незалежний огляд ринку або об'єктивне порівняння різних підходів до інвестування, не кажучи вже про індивідуальний підбір активів.

Навряд чи брокер розповість, скажімо, про переваги депозитів та страхових продуктів, а банкір розписуватиме потенціал вкладень у хедж-фонд. Найімовірніше, на ринку Forex вас агітуватимуть за вкладення у валютні пари, на фондовому ринку — у цінні папери, керуючі компанії — у пайові фонди тощо.

В результаті такого підходу, слухачі таких курсів бачать перед собою лише невеликий сегмент ринку. А у інвестора-початківця складається однобоке уявлення про інвестування і навіть абсолютно неправильне — про диверсифікацію та хеджування.

Щоб вчасно прийняти правильне рішення та перейти з одного активу до іншого, необхідно, по-перше, знати про існування такої можливості, а по-друге, мати хоча б мінімальне уявлення про роботу відповідних інструментів. Вирішити це завдання допомагає платформа Booking Traders.

Що таке Booking Traders

Запуск стартапу припав на початок цього року. Його розробники поставили перед собою декілька завдань, які покликаний вирішити Booking Traders: налагодження контакту між інвесторами та фахівцями, які мають знання та досвід, ліквідацію фінансової безграмотності та протидія скаму.

Робота нової платформи побудована за принципом upwork із спеціалізацією інвестування. Що це означає? На сайті, з одного боку, будуть представлені трейдери, аналітики та консультанти, які надають послуги у сфері інвестицій. Цим фахівцям надано можливість розповісти на своїх сторінках про свої послуги та знайти клієнтів — людей, які бажають інвестувати свої заощадження.

І, навпаки, потенційні інвестори матимуть можливість знайти фахівця під вирішення конкретного завдання. Наприклад, хтось давно планує спробувати вкладення в криптовалюту, але його зупиняє відсутність практичних знань — на який криптопроєкт звернути увагу, де і як вигідніше придбати токен, як сформувати та керувати криптопортфелем. Або людина має намір відкрити депозит у банку, але не знає, де йому будуть запропоновані найкращі умови та в якій валюті краще оформити вклад.

Відповіді на ці та інші питання, пов'язані з інвестуванням, користувач зможе отримати на Booking Traders, підібравши потрібного йому фахівця.

Платформа ж перевіряє фахівців та інвесторів, формує їхній рейтинг, і якщо виникають суперечки — вирішує їх.

Сайт дає можливість за наявними параметрами визначити рівень ризику спілкування з тим чи іншим експертом. Зокрема, розробники платформи радять звернути увагу на такі параметри: чи верифікований користувач, чи має підтверджені рахунки, відгуки попередніх клієнтів.

Але, на їхню думку, сама суть платформи виключає можливість шахрайства: інвестор приходить зі своїм запитом і оплачує час консультанта, тільки після вдалої консультації. Сама ж платформа не залучає і не приймає інвестицій, тут інвестор може лише знайти собі фахівця під свої завдання, а фахівець — знайти клієнта і заробити на наданні консультацій.

Зараз платформа активно розширює пул кваліфікованих спеціалістів та працює над розвитком системи їх оцінювання. На першому етапі її послугами можуть скористатися мешканці ЄС та Ізраїлю. Надалі ж Booking Traders буде доступною і для мешканців інших регіонів.