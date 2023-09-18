Картка Мед від Unex Bank, або новий погляд на банківську розстрочку

Розстрочка — добре відомий і популярний продукт. Її пропонують різні банки і всюди вона працює більш-менш однаково: ти щось купуєш у магазині, розраховуєшся карткою, але сплачуєш не відразу, а поступово — декількома рівними частинами. Чи можна тут запропонувати щось нове? Виявилося, що можна. Нещодавно свій особливий погляд на цю послугу запропонував Unex Bank, випустивши картку розстрочки Мед. «Мінфін» розбирався, що це за картка і в чому її унікальність.

Зазвичай, банки прив’язують розстрочку до певної покупки. Тобто якщо клієнт хоче придбати, скажімо, пилосос в розстрочку, він звертається до банку, а той погоджує чи ні умови. Unex Bank запропонував трохи інший підхід. У липні він запустив картку розстрочки Мед, яка дозволяє купувати будь-які товари в мережі торговельних партнерів програми в межах ліміту до 50 000 грн. До усіх покупок, за які покупець розраховується карткою, застосовується оплата частинами — розстрочка без переплат, авансів, відсотків чи інших комісій. Реальна річна відсоткова ставка складає 0,0001%. Кількість майбутніх платежів визначається угодою з кожним магазином-партнером програми Мед окремо (наразі максимум 12 платежів).

Але у розстрочки від Мед є три унікальні особливості. Перша — оплата частинами автоматично застосовується на кожну нову покупку. Друга — картка сама розрахує єдиний загальний щомісячний платіж, який враховує всі покупки. Третя — розрахункову дату клієнт може обирати сам.

Для наочності давайте розберемо на прикладі. Припустимо, в серпні ви придбали за допомогою Мед пральну машину, яка коштує 10 400 грн і продається в розстрочку на 4 місяці без першого внеску. Це означає, що з вересня до грудня ви маєте сплачувати за неї по 2 600 грн. Потім у вересні в іншому магазині ви додатково за 900 гривень придбали чайник, який продається в розстрочку, але вже на 2 місяці. Тобто, починаючи з жовтня, сумарний платіж, який буде вирахуваний з картки за обома розстрочками, становитиме 3 050 грн (2 600 — платіж за пральну машину + 450 — платіж за чайник).

Одна розрахункова дата на декілька розстрочок, яку ви визначаєте самі, виходячи з особистого графіку надходжень до сімейного бюджету. Правда ж, зручно?

Розстрочка за карткою Мед вигідна всім сторонам, які задіяні в процесі. Unex Bank, як кредитор, заробляє на відсотках, надаючи позику покупцю. Хоча для покупця розстрочка і є безвідсотковою, плата за надання кредиту є, але ці витрати бере на себе магазин-партнер програми. Йому вигідно, щоб у нього купували більше товарів: на кожній окремій одиниці він заробить менше, але, загалом, продасть більше, відтак у підсумку отримає більший прибуток. Ну, а покупець отримує можливість розвантажити свій бюджет при покупках, сплачуючи за них поступово, і, що головне, без зайвих переплат.

Ми скористалися карткою при купівлі фітнес-браслету відомого китайського бренду на сайті Fishki.ua. Процедура наступна: потрібно обрати товар, перейти до оформлення замовлення, вказати доставку Новою поштою. Коли справа доходить до оплати, потрібно обрати метод «карткою», а потім скористатися вбудованим у форму оплати Google Pay або Apple Pay. Із переліку карток, прив’язаних до гаманця, зазначити картку Мед. Оплата пройшла миттєво.

Одночасно у додатку Мед з’явився графік платежів — розрахуватися за покупку треба трьома майже рівними платежами: два по 700 і один 684 грн.

Оформити картку можна як у відділенні Unex Bank, так і дистанційно, завантаживши застосунок Мед на свій смартфон. Потрібно буде пройти нескладну процедуру реєстрації (за допомогою «Дії») та заповнити анкету. Банк декілька хвилин перевірятиме дані і розраховуватиме кредитний ліміт, згідно своєї скорінгової моделі, після чого додаток привітає вас із тим, що картка готова.

Наразі вона може бути лише віртуальною. Але це не проблема, адже картка відразу доступна для розрахунків через гаманці Google Pay або Apple Pay. Незабаром буде доступний і пластиковий варіант Мед, який можна буде отримати у відділеннях Unex Bank і мережах магазинів-партнерів.

Єдиним недоліком картки можна назвати те, що розрахуватись нею можна лише у партнерській мережі магазинів. Поки що це обмежена кількість торгових точок. Втім, банк активно працює над її розширенням. Так, на початку серпня до програми Мед приєдналася мережа гіпермаркетів Fozzy.

«Наприклад, можна набрати повний кошик продуктів у супермаркеті та розрахуватися за них на касі карткою Мед. До всього, що було в кошику, буде застосовано оплату частинами», — пояснює директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.

Також карткою можна розрахуватися у магазинах електроніки і побутової техніки Фокстрот, на заправках Socar, в аптечних мережах (АНЦ та інших), магазинах WINETIME та низці інших партнерів картки, яких уже понад 2 000 по всій Україні.

З оплатою розстрочки за карткою Мед проблем не виникне. Це можна зробити декількома способами: простим переказом на картку за її номером, у безкоштовному сервісі на сайті Unex Bank, або в терміналах City24 чи EasyPay. Комісії за це, як і за саму розстрочку, банк не стягуватиме.