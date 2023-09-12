Work.ua розповів, кому підвищують зарплати і кого шукають роботодавці

До бізнес-сезону ринок праці увійшов із новими рекордами за кількістю вакансій. Як роботодавці реагують на дефіцит кадрів, дослідив Work.ua. «Мінфін» публікує ключові факти.

Де найбільше роботи

У серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, порівнюючи з липнем. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення на сайті було понад 100 000 вакансій, а після 24 лютого їхня кількість упала до 6 000. Півтора року потому ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення.

Відновлення відбувається нерівномірно. Наприклад, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» йдеться про 87%, а в ІТ — лише 57%.

Незмінна п’ятірка областей за кількістю роботи й надалі нарощує кількість вакансій: Харківська (3 732), Одеська (6 927), Львівська (9 705), Дніпропетровська (9 831) та Київська (33 283). До речі, Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

Які категорії забезпечують українців роботою? Це «Роздрібна торгівля» (приріст +9%, порівнюючи з липнем, 12 497 вакансій), «Продаж, закупівля» (+1%, 13 449), «Робочі спеціальності, виробництво» (+11%, 18 853) та «Сфера обслуговування» (+11%, 19 449). Уперше позначку в 10 000 перетнули категорії, що складають найбільшу кількість вакансій: «Логістика, склад, ЗЕД» (+9%, 10 179) та «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+14%, 10 861).

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Кого шукають роботодавці

Осінь — час нового навчального року та високого бізнес-сезону. Ця тенденція чітко відстежується і на ринку праці, адже показали значне зростання категорії «Освіта, наука» (+37%, 5 519 вакансій) та «Управління персоналом, HR» (+12%, 1 894). Також помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» (+47%, 724), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+14%, 10 861), «Сфера обслуговування» (+11%, 19 449).

Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами: попит роботодавців найбільше зріс на освітян. Тож маємо такі зміни у серпні:

вчитель англійської (+52% до липня, 1 202 вакансії);

вчитель математики (+50%, 234);

офіс-менеджер (+47%, 255);

вчитель початкових класів (+38%, 263);

корекційний педагог (+36%, 154);

фітнес-тренер (+36%, 218);

викладач німецької (+35%, 149);

вихователь (+34%, 844);

пакувальник (+31%, 750);

посудомийник (+30%, 311).

А от в абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці — це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608), продавці-консультанти (8 591).

У серпні стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%, 7 978 вакансій), студентів (+18%, 19 507), ветеранів (+26%, 4 936) та пенсіонерів (+27%, 3 505). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду (+19%, 36 196).

Пошук кандидатів на вакансії стає завданням із зірочкою

Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам обирати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції. До того ж, усе більше людей знаходять свою роботу, а нових шукачів прибуває все менше. Так, у серпні загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме, знизилася ще на 2% (350 994), порівнюючи з липнем. Усе це впливає на конкуренцію серед шукачів, яка в серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року.

Така ситуація вигідна шукачам: вони можуть встановлювати свої умови на ринку праці. Рекрутерам же доведеться докладати зусиль для того, щоб залучити найкращих кандидатів. Зазвичай, така ситуація позитивно впливає на культуру найму та мотивації співробітників. Зокрема, роботодавці мають пропонувати шукачам додаткові заохочення, як-от негрошові стимули, та працювати на утримання співробітників у компанії.

За кого найвища і найнижча конкуренція

Кого загальна тенденція щодо конкуренції не торкнулася, то це айтівців. Адже тут уже пʼятий місяць поспіль тривають справжні «голодні ігри» за посади програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника. За цими позиціями конкуренція до 30 разів перевищує середні показники ринку.

Точиться боротьба також за посади, які передбачають можливість роботи віддалено: відеомонтажер, спеціаліст чата, копірайтер та ретушер.

Навпаки, найнижча конкуренція за робітничі та будівельні посади: складальник верху взуття, автомаляр, коваль, гірник, пилорамник, інструментальник, штампувальник, прохідник, покрівельник. Порівнюючи з липнем, із переліку посад із найнижчою конкуренцією зникли медичні працівники, окрім посади завідуючого аптекою.

Цього місяця до областей із найбільшою конкуренцією потрапили: Київська, Харківська, Вінницька, Львівська та Запорізька. З найменшою: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Хмельницька. Як бачимо, віддаленість регіону від лінії фронту вже не є запорукою легкого пошуку кандидатів.

На ринку праці стало менше молоді та людей без досвіду

Згідно з даними системи управління наймом (СУН) від Work.ua, кількість шукачів, які створили або оновили резюме, у серпні склала 350 994. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Найбільше прибуло шукачів за такими посадами: адміністратор інтернет-магазину, офіс-менеджер, музичний керівник, мікробіолог, анестезіолог, вчитель образотворчого мистецтва. Щодо регіонів, то незначний приріст шукачів спостерігаємо в Херсонській та Миколаївській області, що свідчить про позитивну динаміку повернення переселенців.

Статистика говорить, що на ринку праці помітно зменшилася кількість молоді. Зокрема, порівнюючи з липнем, стало на 39% менше шукачів до 18 років та на 7% менше кандидатів віком від 18 до 24 років. Це може бути повʼязано з початком навчального року та завершенням сезону літніх підробітків.

Щодо досвіду шукачів, то, порівнюючи з липнем, ринок праці поповнюється завдяки кандидатам із досвідом роботи від 2 років. Натомість, кількість шукачів без досвіду знизилася на 8%.

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Зарплати продовжують зростати

В останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулось у Київській області (+275 грн — до 19 275 грн), Львівській (+500 грн — до 17 500 грн) та Одеській (+175 грн — до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 грн до 35 000 грн — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

з 33 000 грн до 34 000 грн — «Нерухомість»;

з 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобізнес»;

з 16 500 грн до 17 000 грн — «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;

з 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденція».

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 грн до 55 000 грн — медіабаєр;

з 36 250 грн до 41 250 грн — ендодонтист;

з 32 500 грн до 35 000 грн — рихтувальник;

з 32 500 грн до 34 000 грн — координатор зі збуту.

Стабільно серед найоплачуваніших посад, де не змінилася зарплата, бачимо водіїв-міжнародників (42 500 грн), рієлторів (35 000 грн), а також автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30 000 грн).

Натомість, найменш оплачувані посади від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв'юер, посудомийник, асистент ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі.

Чого очікувати восени

Конкуренція на ринку праці йде на спад, тож дефіцит кадрів стає ще гострішим. Роботодавці реагують на це збільшенням пропозицій для шукачів без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів. Така співпраця для багатьох може стати новим, проте дуже позитивним досвідом. Протилежну ситуацію спостерігаємо в IT, де кількість кандидатів на одну вакансію в рази перевищує середню ситуацію на ринку.

Проте, будь-який виклик може стати не перешкодою, а трампліном для розвитку. Адже конкуренція завжди призводить до зростання та пошуку нових рішень. Зокрема, дефіцит кадрів стимулює роботодавців боротися з упередженнями, вирощувати кадри всередині компанії, вдосконалювати внутрішню культуру та будувати міцний HR-бренд. Усе це має глобальніший вплив на економіку країни.

Поступове збільшення зарплати впливає на процес найму, проте дефіцит кадрів все ще не подоланий. Тож роботодавцям потрібно використовувати різні шляхи для рекрутингу найкращих співробітників та звертати увагу і на негрошову мотивацію. Так само незначний вплив на швидкість закриття вакансії має віддаленість регіону від лінії фронту.