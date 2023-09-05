Діаманти швидко дешевшають: чому від них відмовляються покупці та на що замінюють

Ціни на один із найпопулярніших видів необроблених алмазів у світі швидко падають, а їхня частка на ринку зменшується. Чому це відбувається і до чого може призвести, розбирався Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Нові пріоритети

Після пандемії попит на алмази падає на всьому спектру ринку, оскільки споживачі знову обирають подорожі та враження, та заощаджують на предметах розкоші. Проте, найбільше подешевшали дрібні, одно-двокаратні камені, які часто використовуються в обручках. Цей сегмент ринку пережив наймасштабніше падіння.

На думку інсайдерів, річ у тім, що природним каменям доводиться конкурувати зі штучно вирощеними діамантами. Індустрія синтетичних алмазів сфокусувалася на сегменті ринку, де споживачі особливо чутливі до ціни, і, схоже, їхні зусилля окупилися.

Це зрушення не означає, що обручки сильно подешевшають, — вплив обмежується ринком необроблених алмазів, світом шахтарів і торговців, які далекі від цінників в ювелірному магазині.

Проте, масштаби та швидкість падіння цін на один із найважливіших продуктів алмазної галузі вдарили по ринку. Тепер все залежить від того, наскільки стійким виявиться зниження попиту на природні алмази в цій категорії, а також від того, чи пошириться мода на штучно вирощене каміння на інші, дорожчі різновиди ювелірних виробів, які користуються попитом в азіатському регіоні.

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Синтетичний конкурент обвалив ціну діамантів

Галузевий лідер — компанія De Beers — наполягає на тому, що нинішня слабкість ринку відображає природну цінову корекцію: під час пандемії покупці спровокували зростання цін — насамперед, на дешеві обручки. Компанія визнає, що на цьому ринку з'явилася конкуренція з боку синтетичного каміння, але не розглядає це, як структурне зрушення.

«Відбулася невелика канібалізація. Це сталося, немає сенсу це заперечувати. Ми вважаємо реальною проблемою макроекономічні чинники», — сказав Пол Роулі, який очолює діамантовий бізнес De Beers.

Вирощені в лабораторії алмази — фізично ідентичні камені, які можуть бути виготовлені протягом декількох тижнів у мікрохвильовій камері, — вже давно розглядаються, як екзистенційна загроза для природної гірничодобувної промисловості, їх прихильники стверджують, що вони можуть запропонувати дешевшу альтернативу без багатьох екологічних чи соціальних недоліків, іноді пов'язаних із видобутими алмазами.

Однак, протягом останнього десятиліття цей ризик так і не матеріалізувався: синтетичні камені захопили сегмент дешевих ювелірних прикрас, але в іншому їх вплив був обмеженим. Зараз ситуація змінюється, і продукти, вирощені у лабораторії, активно захоплюють найважливіший весільний ринок у США.

De Beers відреагувала на послаблення попиту, агресивно знижуючи ціни на категорію, відому як «відібрані готові вироби», — необроблені алмази вагою від 2 до 4 карат, які можуть бути розрізані на камені приблизно вдвічі меншого розміру при поліруванні. Вони використовуються, як центральний елемент для весільних обручок, вважаються високоякісними, але не бездоганними.

За словами людей, знайомих із цим питанням, за минулий рік De Beers знизила ціни у цій категорії на понад 40%, у тому числі — на 15% у липні.

Монополіст, як і раніше, має значну владу на ринку необроблених алмазів, продаючи свої дорогоцінні камені на 10 аукціонах щороку, в яких покупці, відомі як сайтхолдери, зазвичай повинні приймати ціну і пропоновані кількості.

За словами трейдерів, De Beers зазвичай резервує агресивні скорочення, як крайній захід, і масштаб нещодавнього падіння цін на еталонний продукт є безпрецедентним за межами спекулятивного краху бульбашки.

У червні 2022 року De Beers брала близько $1 400 за карат за окремі діаманти. До липня цього року ціна знизилася приблизно до $850 за карат. І потенціал зниження ще не вичерпаний: діаманти, як і раніше, на 10% дорожчі, ніж на «вторинному» ринку, де трейдери та виробники продають камені між собою.

De Beers відмовилася коментувати ціни на діаманти.

Лабораторні алмази захоплюють частку на ринку

Однією з найяскравіших ознак ефекту доміно, що створюється вирощеними в лабораторії алмазами, є їхня частка в експорті алмазів із Індії, де ограновується та полірується близько 90% світової пропозиції. У червні на частку вирощених у лабораторії алмазів припадало близько 9% експорту каміння з країни, порівнюючи з приблизно 1% п'ять років тому. Враховуючи те, що вони продають зі значним дисконтом, можна припустити, що наразі на частку лабораторних каменів припадає 25−35% продажів.

Наслідки для De Beers прояснилися у першому півріччі. Прибуток підрозділу Anglo American Plc у першому півріччі впав на понад 60% — до $347 млн, при цьому середня ціна продажу впала з $213 за карат до $163 за карат. Серпневий аукціон виявився найменшим за рік.

De Beers відреагувала, надавши своїм покупцям додаткову гнучкість. За словами людей, знайомих із ситуацією, це дозволило їм відкласти контрактні закупівлі на частину року, що залишилася, до 50% алмазів вагою понад 1 карат.

Ризик стати дешевиною

Вирощені в лабораторії алмази б'ють по попиту на природне каміння, але й сама індустрія теж страждає. Ціна синтетичних алмазів впала ще більше, ніж ціна природного каміння, і зараз вони продаються з більшою знижкою, ніж будь-коли раніше.

Близько п'яти років тому вирощене в лабораторії дорогоцінне каміння продавалося зі знижкою близько 20% до природних алмазів, але тепер дисконт зріс приблизно до 80%, оскільки вартість виробництва падає, а роздрібні продавці знижують ціни на вироби. Тільки цього року ціни на поліроване каміння на оптовому ринку впали більш ніж наполовину.

De Beers почала продавати власні вирощені в лабораторії діаманти у 2018 році з великою знижкою, порівнюючи з поточною ціною, намагаючись вибудувати межу між цими двома категоріями. За словами Роулі, компанія очікує, що вирощені в лабораторії камені продовжать дешевшати, що, на його думку, призведе до потужного викиду нових постачань на ринок. У результаті, ціновий розрив збільшиться ще сильніше, допомагаючи диференціювати ці два продукти.

«Зі збільшенням пропозиції ми побачимо, що ціни впадуть до того рівня, де вони припинять конкурувати з камінням для весільного сегменту, бо виявляться занадто дешевими. Зрештою, це різні продукти — і кінцевість, і рідкість природних алмазів робить їх особливими», — сказав Роулі.