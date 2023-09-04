Один із найбільших банків США згорне мережу своїх банкоматів у рф

Російська «дочка» одного з найбільших банків США Citigroup Inc, Сітібанк, повідомила про згортання мережі банкоматів у росії. Про це повідомляє Moscow Times.

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«Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ „Сітібанк“. Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року», — йдеться у повідомленні банку для клієнтів.

Більшість операцій клієнтам тепер пропонують проводити в онлайн-банкінгу Citibank.

Вихід Citibank із рф

Citigroup Inc повідомила наприкінці минулого літа про закриття російського підрозділу, що мало вилитися в списання близько $170 мільйонів.

Наприкінці 2022 року російський банк «Уралсіб» викупив портфель споживчих кредитів Сітібанку та продовжить обслуговування цих позик.

Так, угода з «Уралсібом» стала частиною плану Citi зі скорочення операцій та присутності в Росії, пояснювали в Citigroup раніше.

«Сітібанк» потрапив до числа 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив президент рф Володимир Путін.