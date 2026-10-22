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22 жовтня 2026, 12:34

Raiffeisen може отримати €3,15 млрд із заморожених російських активів через конфлікт навколо Strabag

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) отримала рішення суду у Відні, яке дозволяє вимагати від російської компанії Rasperia Trading Limited близько €3,15 млрд компенсації. Про це пише Bloomberg. Банк розраховує отримати гроші за рахунок заморожених в Австрії активів Rasperia, зокрема акцій будівельної групи Strabag.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) отримала рішення суду у Відні, яке дозволяє вимагати від російської компанії Rasperia Trading Limited близько €3,15 млрд компенсації.
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Як виник конфлікт

Rasperia володіла 27,78% акцій австрійської Strabag. Наприкінці 2023 року російська дочірня компанія Raiffeisen домовилася придбати цей пакет приблизно за €1,51 млрд. Проте угоду не завершили через санкційні обмеження, пов’язані з Росією та Олегом Дерипаскою, з яким пов’язували Rasperia.

Після зриву угоди Rasperia звернулася до російського суду, звинувативши Raiffeisen та інших учасників конфлікту в завданні збитків. У січні 2025 року суд зобов’язав російський Raiffeisenbank виплатити компанії суму, еквівалентну приблизно €2 млрд.

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Чому тепер судяться в Австрії

Raiffeisen відповіла зустрічним позовом у Відні, вимагаючи від Rasperia близько €3,15 млрд компенсації за збитки, пов’язані з російськими судовими процесами. Австрійський суд став на бік банку.

Тепер RBI хоче використати для компенсації заморожені активи Rasperia: акції Strabag, дивіденди та кошти, пов’язані зі зменшенням капіталу компанії. Але судове рішення саме по собі не розморожує активи — для їх передачі банку потрібен окремий дозвіл з урахуванням санкцій ЄС.

Водночас конфлікт триває і в Росії: у жовтні 2026 року російський суд зобов’язав Raiffeisenbank додатково виплатити Rasperia €342 млн штрафної неустойки. Тож рішення у Відні стало перемогою Raiffeisen, але ще не гарантує, що банк фактично отримає €3,15 млрд.

Як ми писали: Дерипаска продав акції в австрійській компанії Strabag. Тепер їх може отримати Raiffeisen

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lesya31
Lesya31
22 жовтня 2026, 13:36
#
Дуже смішно, райф працює в рф, ніяких грошей він не отримає, тому що автоматично будуть конфісковані десятки мільярдів які в рф вже знаходяться))
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