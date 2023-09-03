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3 вересня 2023, 9:13 Читать на русском

Ілон Маск анонсував аудіо- та відеодзвінки у соцмережі X

Соцмережа X (раніше Twitter) планує запустити функції голосових та відеодзвінків на всіх популярних операційних системах без розголошування номера телефону. Про це Ілон Маск повідомив у X.

Соцмережа X (раніше Twitter) планує запустити функції голосових та відеодзвінків на всіх популярних операційних системах без розголошування номера телефону.
Фото: processer.media

Аудіо- та відеодзвінки підтримуватимуться на:

  • iOS,
  • Android,
  • macOS,
  • Windows.

За словами Маска, користувачам не потрібно буде вказувати свої номери телефонів, адже X і без того є «ефективною глобальною адресною книгою».

В коментарях американського мільярдера запитали, чи будуть нові функції зашифрованими, на що він відповів, що спочатку ні, але компанія додасть можливість динамічно вмикати та вимикати шифрування.

При цьому він зазначив, що при шифруванні є невелика затримка і здебільшого шифрування не має значення, а от якість зв'язку важливіша.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, новий головний виконавчий директор X Лінда Яккаріно розповіла про ребрендинг соцмережі та анонсувала функції, які там з’являться вже незабаром. Зокрема X вже скоро запустить відеодзвінки.

Дане нововведення — це черговий крок у реалізації плану Ілона Маска щодо перетворення Twitter на універсальний застосунок для всього. На платформі вже підтримуються завантаження довгих відео високої роздільної здатності та підписки на окремих авторів, а в найближчому майбутньому з'явиться і платіжна система.

Раніше соцмережа X отримала ліцензію для здійснення криптовалютних платежів та торгівлі ними на території США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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