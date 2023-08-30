X отримала ліцензію для операцій із криптовалютами, відтік коштів із криптофондів: що нового на ринку

Соцмережа X отримала ліцензію для операцій із криптовалютами

Соціальна мережа X (раніше Twitter) одержала ліцензію для здійснення криптовалютних платежів та торгівлі ними на території США. Про це повідомляє The Crypto Times.

За даними NMLS, ліцензію на переказ грошей у Род-Айленді було схвалено 28 серпня. Вона потрібна для надання послуг, пов'язаних з віртуальними активами, від імені користувачів.

Це дозволить платформі соціальної мережі зберігати, перекладати та обмінювати цифрові активи для своєї великої бази користувачів.

Ліцензія Род-Айленда дає право здійснювати контроль за віртуальною валютою та її транзакціями від імені інших осіб. Утримувач ліцензії взаємодіє з постачальниками послуг, пов'язаних із криптовалютою, а саме криптобіржами, гаманцями та платіжними системами.

Раніше в соцмережі з'явилася опція чайових у біткоїнах для заохочення авторів контенту, також була додана підтримка установки NFT як зображення профілю.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який купив Twitter за $44 млрд, хоче перетворити його на «додаток для всього».

SEC вперше класифікувала NFT як цінні папери

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію Impact Theory у незареєстрованому розміщенні цінних паперів у вигляді продажів незмінних токенів.

Американська компанія, що виробляє розважальний та освітній відеоконтент, ймовірно, зібрала близько $30 млн за рахунок продажу NFT трьох різних лінійок під загальною назвою Founder's Keys.

За словами регулятора, Impact Theory мала намір побудувати «наступний Disney», що у разі успіху мало принести «величезну цінність» для покупців NFT.

Комісія визначила, що продані токени були інвестиційними контрактами і, отже, Impact Theory порушила федеральне законодавство про цінні папери.

Компанія визнала провину, не підтверджуючи та не заперечуючи висновків Комісії. Impact Theory погодилася виплатити загалом $6,1 млн у вигляді штрафів та відсотків.

SEC затвердила фонд відшкодування інвесторам, які придбали NFT. Компанія також погодилася знищити всі токени, які під її контролем, і відмовитися від будь-яких роялті.

Минулого тижня інституціонали вивели із криптофондів $168 мільйонів

Інституційні інвестори за минулий тиждень вивели із криптовалютних продуктів $168 млн. Це максимальний відтік із березня 2023 року. Про це повідомляє CoinShares.

Основний обсяг коштів виявився з фондів на зростання біткоїна — майже $150 млн. З продуктів на шорт біткоїну вивели ще $4 млн. Трасти на ефір втратили $16,8 млн.

Ще $200 000 інвестори-фізособи вивели із продуктів на Binance BNB. Інші активи зафіксували незначний приплив коштів. Мультивалютні продукти залучили додатково $1,2 млн.

За минулий тиждень великі компанії прозвітували про зниження капіталізації своїх фондів. Найбільше коштів втратила ETC Issuance, із трастів якої вивели $59,1 млн, що понад 10% капіталізації всіх продуктів фірми.

Інвестори з Німеччини вивели активів на $68 млн, інвестори з Канади теж піддалися паніці та повернули кошти на $61,2 млн. Незначний приплив коштів забезпечили користувачі з Бразилії ($2,2 млн), Франції ($1,2 млн) та Австралії ($0, 1 млн).

Аналітики CoinShares вважають, що відтік коштів пов'язаний із затяжною консолідацією криптовалютного ринку, а також усвідомленням того, що спотові ETF на біткоїн будуть запущені не так швидко, як хотілося б.

Binance видалила Banco de Venezuela з P2P-сервісу

Криптовалютна біржа Binance виключила банк Banco de Venezuela зі свого P2P-сервісу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленнями венесуельських користувачів, цього тижня фінансова установа, яка перебуває під санкціями, зникла з опцій P2P-платежів за кількома російськими банками, які видалили з платформи.

При цьому приватні венесуельські банки, такі як Banesco, Banplus, BBVA Provincial, залишаються на Binance.

Також користувачі звернулися до служби підтримки Binance з проханням пояснити видалення методу оплати Banco de Venezuela. У криптобіржі відповіли, що заборона пов'язана з дотриманням нормативних вимог.

«Будь-який спосіб оплати, що не відповідає безпековій політиці та нормативно-правовій відповідності, виключається з P2P-сервісу», — заявили в компанії.