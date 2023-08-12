У соцмережі X з’являться відеодзвінки

Новий головний виконавчий директор X (раніше Twitter) Лінда Яккаріно розповіла в інтерв'ю CNBC про ребрендинг соцмережі та анонсувала функції, які там з’являться вже незабаром. Зокрема X вже скоро запустить відеодзвінки.

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За словами Яккаріно, користувачі зможуть подзвонити по відео будь-кому з соцмережі, навіть якщо не знають номера.

Незадовго до цього Андреа Конвей, яка працює в X дизайнером, опублікувала пост, в якому написала, що вона щойно подзвонила декому на X.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023

Дане нововведення — це черговий крок у реалізації плану Ілона Маска щодо перетворення Twitter на універсальний застосунок для всього. На платформі вже підтримуються завантаження довгих відео високої роздільної здатності та підписки на окремих авторів, а в найближчому майбутньому з'явиться і платіжна система.

«Коли Ілон оголосив про моє приєднання до компанії…він дуже чітко сказав, що я приєднуюся до нього, щоб допомогти йому перетворити Twitter на X, застосунок для всього», — заявила Яккаріно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Лінда Яккаріно розпочала роботу на посаді генерального директора Twitter в червні 2023 року.

Яккаріно — колишня керівниця рекламного відділу NBCUniversal. Вона почала очолювати Twitter у той час, коли соцмережа намагалася зупинити різке падіння доходів від реклами.

Раніше Маск заявляв, що продовжуватиме брати участь у роботі Twitter як виконавчий голова та головний технічний директор.