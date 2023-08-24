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24 серпня 2023, 12:50 Читать на русском

Після початку війни українці ще більше почали цінувати свободу — опитування

Віра українців у правильності напрямку розвитку країни підсилюється, бачення майбутнього України після війни — оптимістичне. Про це свідчать результати опитування населення напередодні Дня Незалежності, яке провела дослідницька компанія Gradus Research.

Віра українців у правильності напрямку розвитку країни підсилюється, бачення майбутнього України після війни — оптимістичне.

Єдність у баченні напрямку розвитку країни підсилюється

Наразі 61% опитаних громадян вважають, що країна рухається у правильному напрямку, тоді як у березні 2022 року таких було трохи більше половини (52%).

Суттєво зросла і підтримка вступу України до ЄС та НАТО: якщо у серпні 2021 року такий вектор розвитку здавався правильним 61% та 60% опитаних відповідно, то зараз таку думку висловлюють 78% і 79% респондентів.

Українці стали вимогливішими до себе і до держави

Війна сприяла єдності та активній розбудові горизонтальних зв’язків у суспільстві, завдяки яким українцям вдається вирішувати складні задачі на рівні людина-людина.

Водночас, ми бачимо зростання очікувань громадян від держави, що традиційно сприймаються як індикатори рівня патерналізму. Проте, в даному випадку підвищені очікування продиктовані тим, що певні важливі аспекти сьогодення можуть бути вирішені лише державою — наприклад, обороноздатність країни чи системи оборони. Тож в умовах війни те, що громадяни підвищують свої очікування до держави, є нормою.

Водночас результати опитування свідчать про відчутні зміни в бік більшого прояву альтруїстичних настроїв у суспільстві. Зокрема, наразі майже третина опитаних громадян (28%) готові поступитися власними інтересами заради суспільної злагоди проти 14% у довоєнному 2021 році. А частка тих, хто вважає власні інтереси важливішими за суспільну злагоду, за два роки скоротилася з двох третіх (66%) до половини опитаних (51%).

Про фірмове українське свободолюбство свідчить той факт, що забезпечення свобод кожного громадянина є обов’язковою умовою сучасного розвиненого суспільства, — так вважають 73% респондентів. І їх частка зросла з 2021 року на 5 %.

Бачення майбутнього України після війни — оптимістичне

Віра у можливість мати краще життя у майбутньому стабільно висока і навіть вища за довоєнний рівень — такої думки 68% опитаних, у 2021 їх частка складала 62%.

Серед основних можливостей після перемоги респонденти бачать підвищення оборонної спроможності держави (52%), економічну світову підтримку (40%) та оновлення інфраструктури та міст (40%).

Водночас необхідність відновлення міст та інфраструктури видається великій частці опитаних (58%) одним з головних післявоєнних викликів. Серед інших викликів — необхідність економічного відновлення країни та матеріального становища населення (54%), а також забезпечення безпеки на територіях, що були окуповані чи стали місцем ведення бойових дій (52%).

Методологія. Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Періоди проведення поля: 26 липня 2021 (розмір вибірки — 1000 респондентів), 5 серпня 2021 року (розмір вибірки — 1022 респондентів), 6 березня 2022 року (розмір вибірки — 1000 респондентів). 7−8 серпня 2023 (розмір вибірки — 1100 респондентів).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
24 серпня 2023, 13:28
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Поступитися власними інтересами? Не проблема, але то має бути у всіх, а не лише у 50% економіки, яка працює по білому. І початися має з чинуш…
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