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23 серпня 2023, 18:15 Читать на русском

Валютний обмін в ZEN.COM

Популярний європейський фінтех-проєкт ZEN.COM, який дозволяє вигідно проводити різні фінансові операції, з липня 2023 року доступний і жителям України. Щоб без проблем міняти валюту, переказувати кошти, розраховуватися за надані послуги та покупку товарів, достатньо завантажити на смартфон додаток ZEN.COM.

Який обмінний курс та в чому вигода? Розповідаємо далі.

Обмінний курс у ZEN.COM

Як тільки ви зареєструєтесь в додатку ZEN.COM, автоматично станете власником мультивалютного єдиного рахунку. Тобто вам не потрібно для кожної валюти — наприклад, американських доларів, польських злотих, євро, фунтів стерлінгів і ще більш ніж 25 валют — відкривати окремий рахунок.

Провести конвертацію у потрібну валюту ви зможете у мобільному додатку. Однією з переваг є розмір комісії. Вона менша, ніж у класичних фінансових організаціях і банках. Особливо зручно та вигідно користуватися цією послугою під час здійснення онлайн- чи офлайн-покупок у закордонних магазинах. Будь-які приховані комісії відсутні.

Плюси валютного обміну

До переваг належать такі особливості:

  • найбільш низькі курси, якщо порівнювати з іншими пропозиціями фінансового ринку;
  • додаткові комісійні збори відсутні;
  • немає складнощів, пов'язаних з різними рахунками, оскільки всі транзакції проводяться з одного рахунку.

У вашому розпорядженні є понад 29 валют, тому ви самостійно вирішуєте, в якій них
переказувати гроші чи робити оплату. Якщо наразі ZEN.COM не працює з потрібною вам валютою, конвертація буде проведена за міжбанківським курсом у євро.

Не менш важливою особливістю під час обміну є швидкість його здійснення. Обмін валюти й зарахування грошей відбувається протягом декількох секунд. Зняти гроші у банкоматі з традиційної картки ZEN MasterCard чи розрахуватися нею можна в різних країнах.

Як у додатку ZEN.COM обмінювати валюту

Для початку необхідно пройти реєстрацію в застосунку. Після цього виберіть один із трьох тарифних пакетів:

  • Platinum;
  • Gold;
  • Free.

Плата за обслуговування тарифу, як і комісія, яка списується під час обміну валюти, у кожному випадку своя. Під час вибору пакета рекомендується орієнтуватися на особисті потреби:

  • скільки вам необхідно мати звичайних та віртуальних карток;
  • яку суму готівки збираєтесь знімати;
  • які перекази частіше всього будете здійснювати.

Щоб перевірити можливості таких пакетів, як Platinum та Gold, ви можете скористатися ними безкоштовно протягом семиденного тестового періоду.

Відразу після завантаження на мобільний пристрій додатку ZEN.COM і реєстрації в ньому ви отримаєте покрокову інструкцію щодо обміну валюти за найнижчим курсом. Знайти більше корисної та цікавої інформації ви можете на сайті zen.com.

Джерело: Мінфін
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