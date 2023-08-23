«єОселя»: За тиждень українці отримали пільгових іпотечних кредитів на 140 мільйонів

92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 92 кредити на 139,3 млн грн. Серед них:

кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 6 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 3 українця без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 31;

міста Києва — 20;

Вінницької області — 7;

Чернігівської області — 6;

Хмельницької та Львівської областей — по 5.

На сьогодні взяти кредит за програмою «єОселя» можна у 6 банках. За минулий тиждень найбільше таких кредитів видали:

«До кінця поточного року розраховуємо видати щонайменше 10 тисяч кредитів», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.