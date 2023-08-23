92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«єОселя»: За тиждень українці отримали пільгових іпотечних кредитів на 140 мільйонів
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 92 кредити на 139,3 млн грн. Серед них:
- кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 6 медиків та 4 науковці;
- кредити під 7% отримали 3 українця без власного житла.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області — 31;
- міста Києва — 20;
- Вінницької області — 7;
- Чернігівської області — 6;
- Хмельницької та Львівської областей — по 5.
На сьогодні взяти кредит за програмою «єОселя» можна у 6 банках. За минулий тиждень найбільше таких кредитів видали:
- Ощадбанк (42 кредити),
- Укргазбанк (30 кредитів),
- Приватбанк (16 кредитів).
«До кінця поточного року розраховуємо видати щонайменше 10 тисяч кредитів», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо
Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.
Коментарі