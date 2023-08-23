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23 серпня 2023, 15:42 Читать на русском

«єОселя»: За тиждень українці отримали пільгових іпотечних кредитів на 140 мільйонів

92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 139,3 млн грн.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 92 кредити на 139,3 млн грн. Серед них:

  • кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 6 медиків та 4 науковці;
  • кредити під 7% отримали 3 українця без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 31;
  • міста Києва — 20;
  • Вінницької області — 7;
  • Чернігівської області — 6;
  • Хмельницької та Львівської областей — по 5.

На сьогодні взяти кредит за програмою «єОселя» можна у 6 банках. За минулий тиждень найбільше таких кредитів видали:

«До кінця поточного року розраховуємо видати щонайменше 10 тисяч кредитів», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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