Як підготуватися до опалювального сезону і платити менше за комунальні послуги

Більшість з тих, хто залишився у країні, вже мають власні лайфхаки, як бути підготовленим до можливих негараздів із енергопостачанням взимку. На що звернути увагу тим, хто підключений до централізованого теплопостачання, розповів гендиректор Danfoss Україна Андрій Берестян. «Мінфін» обрав головне.

Опалювальні прилади та запірна арматура

Кожен вибух — це маленький «землетрус». Тому, навіть якщо не було безпосереднього пошкодження будинку, але десь поруч лунали вибухи, опалювальні прилади могли отримати пошкодження (особливо це стосується чавунних приладів).

Зазвичай, опалювальні прилади під'єднуються до будинкової системи за допомогою різьбових з'єднань. Вони також є слабкою ланкою, на яку потрібно звертати увагу.

При пошкодженні будинку чи виникненні аварійної ситуації важливо мати змогу оперативно відключити потрібні ділянки системи опалення. Для цього на них має бути справна запірна арматура. В разі несправності або відсутності, відключити необхідну ділянку неможливо, і доводиться вимикати опалення в цілому будинку або навіть у декількох.

Особливо актуально це питання постає в умовах обстрілів та ракетних ударів, якщо будуть пошкоджені окремі елементи системи. Несправність запірної арматури може значно ускладнити роботи.

Перша порада: огляньте візуально опалювальні прилади, перевірте їх цілісність, щільність з'єднань, проконтролюйте, щоб не було видимих деформацій і пошкоджень. Огляньте всі комунікації, перевірте щільність фланцевих і різьбових з'єднань, у разі необхідності — замініть запірну арматуру.

Вікна та загальне утеплення

Багато тепла в опалювальний сезон квартира може втрачати через нещільно закриті вікна, тому важливою частиною підготовки до опалювального сезону є перевірка віконних конструкцій.

У випадку, якщо через вибухи пошкоджено скло або деформовані елементи, обов’язково потрібно їх завчасно замінити або відрегулювати.

Важливо звернути увагу на квартири, мешканці яких виїхали. В приміщеннях повинні були закриті вікна або, у випадку пошкодження, проведена заміна. З настанням морозів через постійно відкрите вікно втрачатиметься велика кількість теплової енергії, яка неодмінно буде врахована будинковим лічильником. Окрім того, в цій ситуації може замерзнути вода у трубах, що призведе до часткової або повної зупинки системи опалення, пошкодження елементів із необхідністю ремонтних робіт.

Важливо також переконатися, чи немає зайвих втрат тепла на рівні усієї будівлі. Особливо варто звернути увагу на сходові клітини — щільно закрити вікна або замінити їх.

Друга порада: зверніть увагу на цілісність вікон та їх стан, у випадку пошкодження — замініть. Перевірте утеплення трубопроводів на горищі, технічному підпіллі й в інших місцях, де є підвищений ризик замерзання. Якщо утеплення в незадовільному стані — потрібно його замінити.

Індивідуальні теплові пункти

В сучасних будівлях, зазвичай, встановлені індивідуальні теплові пункти (далі ІТП), які мають необхідне обладнання, щоб працювати без втручання людини. Перед опалювальним сезоном важливо перевірити справність елементів автоматики та налаштування, щоб система могла працювати в автоматичному режимі, в тому числі після відновлення живлення від електричної мережі. Для цього необхідно скористатись послугами сервісних інженерів.

Відключення електричної енергії стали проблемою в будинках із ІТП. Згідно з чинними державними будівельними нормами (ДБН В.2.5−23), ІТП можна віднести до електроприймачів критичної групи. Щоб забезпечити стабільне постачання тепла, ІТП необхідно підключати за схемою забезпечення від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення. Варто подбати про такі джерела заздалегідь.

Сучасні багатоповерхівки мають бути обладнані генераторами, щоб у разі вимкнення живлення могли їздити ліфти, працювати пожежні насоси, системи пожежної сигналізації тощо. Навіть при наявності таких генераторів, більшість часу вони стояли відключені і ніколи не запускались. Їх потужності може вистачити не лише для роботи ліфтів, а й для роботи ІТП. І у випадку непередбаченого вимкнення електропостачання будівля залишиться з теплом.

Третя порада: перевірте обладнання ІТП, проведіть необхідні регламентні роботи, забезпечте резервним живленням.

Що має зробити місто, щоб бути готовим до опалювального сезону

На рівні міста рекомендації можуть бути схожими. Потрібно, передусім, перевірити на щільність з'єднання елементів трубопроводів. Особливо уважно треба оглянути наземні ділянки, оскільки тут є найбільший ризик влучання уламків та деформації. Але не забувати і про підземні комунікації.

Крім того, значну частину запірної арматури потрібно змінювати, оскільки реконструкції в окремих місцях не було багато років і арматура перебуває не в найкращому стані. Під час опалювального сезону важливо, щоб можна було оперативно відключити певні ділянки у випадку пошкоджень.

Теплопостачальним організаціям необхідно на опалювальний сезон створити запас труб та запірної арматури, щоб мати змогу швидко проводити необхідну заміну обладнання. Зважаючи на досвід минулого опалювального сезону, потрібно починати робити такі запаси вже зараз.

При розгалуженій системі централізованого теплопостачання великі джерела, такі як ТЕЦ, дублюються резервними — зазвичай, у вигляд котелень. Резервні джерела мають бути в працездатному стані на випадок відключення основного.

Важливим аспектом є адекватна реакція з боку споживачів. Не потрібно нехтувати попередженнями теплопостачальних організацій про проведення гідравлічних випробувань, запуск системи опалення, активно долучатися до процесу і в разі необхідності — надавати доступ до технічних приміщень.