Сонячні панелі N-типу від Shinefar — черговий прорив ефективності

Сонячна енергія продовжує здобувати популярність у світі сталого розвитку, а бренд Shinefar знаходиться на передовій цього енергетичного руху. Знаменитий своїми інноваційними технологіями та надійними рішеннями, компанія Shinefar стає справжнім символом нової ери зеленої енергії.

Ця компанія — піонер у впровадженні N-type сонячних фотомодулів, що успішно просуває ідею використання сонячної енергії. Вона представила вражаючий баланс екології та технології, що має потужний вплив на сучасний світ.

Shinefar — виділяючись серед сонячних брендів

Shinefar Solar — глобальний гравець у світі сонячної енергії, який надає безліч переваг своїм клієнтам та допомагає реалізувати перехід на екологічно чисте виробництво електроенергії. Бренд відзначається високим стандартом якості, впроваджує інноваційні технології та надає надійні рішення у сфері сонячних систем.

Shinefar Solar — компанія з міжнародною присутністю, що налагодила постачання панелей до Європи, Латинської Америки, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Станом на 2023 рік компанія відкрила вже 7 закордонних філій та центрів сервісного обслуговування в країнах Європи, Азії та Південної Америки, і вже сьогодні представлена і на ринку України.

Бренд пропонує комплексні рішення як для мережевих, так і гібридних фотоелектричних проектів. Будучи національним високотехнологічним підприємством, Shinefar Solar має великий портфель патентів. Серед них: 5 патентів на винаходи і 29 патентів на практичне застосування. Якість сонячних панелей Shinefar Solar підтверджується відповідними сертифікатами: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, IEC 62804, UKCA, UL, INMETRO та CQC.

Виробничі потужності компанії займають понад 3,5 га в Інтелектуальному промисловому парку Чженен в Хучжоу, провінція Чжецзян. Маючи річний показник виробничої потужністі 3 ГВт, Shinefar Solar пропонує широкий асортимент сонячних модулів, включаючи модулі PERC, TOPCON N-типу та HJT.

Завдяки повністю автоматизованій виробничій лінії, реалізованій за міжнародними стандартами, та відмінній системі контролю якості, компанії вдається забезпечувати бездоганну якість продукції.

Вдосконалення з N-type сонячними фотомодулями

Один із ключових успіхів Shinefar — розробка та впровадження сонячних фотомодулів N-типу. Ці фотомодулі відрізняються від інших сонячних панелей підвищеною ефективністю та стійкістю до впливу часу. Вони забезпечують більшу кількість сонячної енергії з тієї самої площини панелей.

На сьогоднішній день більш популярні сонячні батареї Р-типу. N-type панелі дуже схожі на них, але мають декілька відмінностей, що роблять їх більш ефективними. Головна з них — легування випромінювача.

Історично так склалося, що початково сонячні панелі почали широко використовувати у космічній галузі. Такому обладнанню була потрібна висока стійкість до радіації та сонячного випромінювання. Досягти таких показників дозволяло застосування бору. В подальшому цю технологію адаптували для наземного використання, зробивши її більш доступною за ціною.

Бор використовується для легування сонячних панелей Р-типу і сьогодні. На жаль, таке рішення призводить до борно-кисневого дефекту, знижуючи ефективність СЕС. Панелі N-типу позбавлені цього недоліку, тому що в них використовується легування іншим хімічним елементом — галієм. Саме тому сонячні панелі N-типу повертають свою популярність, стаючи ідеальним рішенням для підприємців та приватних громадян.

Переваги N-type сонячних фотомодулів

N-тип сонячних батарей має декілька переваг, що роблять його використання дуже вигідним:

1. Вищий коефіцієнт конверсії

У порівнянні з іншими типами панелей модулі N-типу мають вищий показник конверсії сонячного світла у електроенергію. Одна з причин високої продуктивності — зменшення рекомбінації носіїв заряду. Таке рішення дозволяє максимально ефективно використовувати сонячну енергію.

Ще одна перевага — внутрішня рефлексія та абсорбція панелей, що сприяють кращому вловленню сонячних променів. Це зменшує втрати світла та дозволяє підвищити ККД сонячної електростанції — кінцева вартість електроенергії виходить ще нижчою.

2. Стійкість до втрат потужності

Використання сучасних технологій виробництва забезпечує довготривалу стійкість фотомодулів N-type до втрат потужності. СЕС зі встановленними панелями N-type будуть давати стабільну кількість електроенергії протягом багатьох років.

3. Стійкість до критичних температур та випромінювання

Фотомодулі N-type довели високий рівень продуктивності навіть за використання в умовах прохолодного або несприятливого клімату. Завдяки надзвичайній стійкості до деградації фотоелементів сонячні електростанції видають сталу кількість кВт навіть після багаторічної експлуатації. Вони стійкі до ультрафіолету, забруднення та інших негативних факторів. Додатковою перевагою є низький температурний коефіцієнт потужності — панелі добре працюють як за високих, так і за низьких температур.

4. Можливість використання тонкоплівкових технологій

Сонячні батареї типу N придатні для застосування тонкоплівкових технологій, що здатні значно зменшувати кількість матеріалів, необхідних для виробництва фотомодулів. Це не тільки знижує собівартість кожної панелі, але й поширює сферу їх застосування — тонкі панелі легше інтегрувати в будівлі та елементи архітектури.

5. Низька вразливість до плям

Наявність темних плям на робочій поверхні панелей знижує продуктивність. Фотомодулі N-типу менш вразливі до цього явища, тому здатні підтримувати стабільну продуктивність навіть за наявності плям.

Сонячні електростанції — надійне рішення для українців

Сучасний підхід до електропостачання поступово змінюється, стаючи більш екологічно безпечним. Вибір N-type сонячних фотомодулів робить виробництво електроенергії вигідним та стабільним. Саме тому сонячні панелі від Shinefar — оптимальний вибір для українського бізнесу та пересічних користувачів. Використовувати N-тайп панелі доцільно як для приватних будинків, готелів, так і на потужних виробництвах.

Запрошуємо вас долучитися до свідомого екологічного руху та переходити на зелений режим енергопостачання з думкою про майбутнє! Обирайте сонячні панелі N-типу виробника Shinefar — зробіть вклад у свій майбутній комфорт!