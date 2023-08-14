Чому падає «модна» компанія і зростає виробник шокерів

Американські фондові індекси змінилися різноспрямовано у п'ятницю: Dow Jones Industrial Average завершив сесію зростанням, S&P 500 та Nasdaq Composite — знизилися. За підсумками минулого тижня Dow Jones збільшився на 0,6%, S&P 500 опустився на 0,3%, Nasdaq втратив 1,9%. Дані щодо динаміки цін виробників США підтвердили певне посилення інфляційного тиску країни, що спровокувало зниження американського ринку акцій на початку торгів.

Як повідомляється у звіті міністерства праці США, ціни виробників (індекс PPI) у липні зросли на 0,8% у річному вимірі після підвищення на 0,2% місяцем раніше. Інфляційні очікування середньострокової перспективи (найближчий рік) серед населення США цього місяця знизилися до 3,3% із 3,4% у липні, оцінка інфляції у довгостроковій перспективі (5 років) — до 2,9% із 3%, йдеться у звіті.

Сьогодні настав останній активний тиждень літнього сезону звітів. Чекаємо на квартальні дані від найбільших ритейлерів США: Walmart, Home Depot, Target та інших. Також у вівторок чекаємо на звіт за роздрібними продажами за липень. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутнього розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Злети тижня

Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) +18,34%

Акції компанії, яка багато років вже розробляє технології та зброю для військових, правоохоронних органів та для звичайних громадян, зросли на 18,34% минулого тижня, а прибуток компанії зріс на 152%. Компанія відома на ринку США, насамперед, за рахунок таких продуктів, як Taser — електрошокера, та нагрудних камер Body-Camera. Обидва активно використовує поліція США у своїй роботі.

У вівторок компанія повідомила про гарний звіт за другий квартал. Причиною стрімкого зростання акцій стало те, що компанія підвищила план доходів за весь рік. Квартальний прибуток Axon зріс на колосальні 152%, порівнюючи з 96% і 52% попередні два квартали та падінням на 49% три квартали тому.

Цікавим фактом є те, що Axon використовує штучний інтелект для транскрипції, редагування відео та автоматичного розпізнавання номерних знаків. Компанія працювала над шестирічним планом використання штучного інтелекту для отримання даних із відео з камер, щоб допомогти поліцейським у написанні звітів.

Axon легко перевершила оцінки прибутків та продажів у другому кварталі. Керівництво підвищило прогноз доходу на 2023 рік до $1,51−1,53 млрд із попереднього прогнозу в $1,44−1,46 млрд.

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) +17,59%

Eli Lilly And Co — компанія, за якою уважно спостерігають аналітики. Причиною інтересу є те, що вона продовжує досягати сприятливих успіхів у розвитку своєї лінії — зокрема, ліки проти діабету та схуднення Mounjaro.

Інвестори зацікавлені у методах лікування двох найбільших проблем охорони здоров'я: ожиріння та хвороби Альцгеймера, які пропонує компанія. Наукові відкриття щодо обох захворювань призвели до того, що акції компанії зросли на 75%, що є рекордним рівнем за останні 12 місяців. Минулого тижня акції цієї компанії зросли на 17,59%.

Цього тижня вона обійшла Johnson&Johnson та UnitedHealth і стала найдорожчим у світі виробником ліків та медичною компанією з ринкової капіталізації (11 серпня ринкова капіталізація становила $501,5 млрд).

Падіння тижня

International Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF) -20,08%

Goldman Sachs знизив рейтинг International Flavors & Fragrances до нейтрального з «Купити», і знизив цільову ціну до $78,00 зі $120,00. Це сталося після того, як компанія повідомила про невдачі у другому кварталі та знизила свої прогнози, що призвело до падіння ціни акцій на понад 19% у вівторок.

Після цих результатів Goldman заявив, що підтверджує невисоку здатність компанії досягти своїх середньострокових цілей EBITDA, які вона окреслила під час Дня інвестора у грудні минулого року. На початку цього місяця рейтинг компанії також був знижений двома іншими фірмами з Волл-стріт — Stifel та Societe Generale.

Tapestry Inc (NYSE:TPR) -17,66%

У четвер Tapestry Inc. оголосила про плани купити конкурента Capri Holdings (CPRI) за $8,5 млрд, чи $57 за акцію. Це означає, що бренди Capri — такі, як Versace, Jimmy Choo та Michael Kors, приєднаються до портфоліо розкішних брендів Tapestry, що складається з Coach, Kate Spade і Stuart Weitzman.

Мега-долари, витрачені на цю угоду, спрямовані на розширення глобального охоплення модної компанії, що базується в США, — сказала генеральна директорка Tapestry Джоан Кревуазера під час телефонної конференції.

Очікується, що злиття завершиться у 2024 роцы. Але те, що Tapestry пропонує більше брендів подібного калібру, викликало неоднозначну реакцію Волл-стріт. Акції Tapestry впали майже на 16% на момент закриття ринку в четвер, тоді як акції Capri Holdings різко зросли на 55%.

Теми, що обговорюються на ринку

Goldman Sachs очікують, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки до кінця червня наступного року — поступово, щокварталу. «Скорочення прогнозу зумовлене бажанням нормалізувати відсоткову ставку з обмежувального рівня, як тільки інфляція наблизиться до цільового рівня» Наразі команда Goldman планує зниження ставок, яке розпочнеться у другому кварталі 2024 року. Очікується, що ФРС пропустить підвищення наступного місяця і на листопадовому засіданні дійде висновку, що «тенденція базової інфляції знизилася». «Ми очікуємо скорочення на 25 базисних пунктів на квартал, але не впевнені в темпах, і ставка за фондами зрештою стабілізується на рівні 3−3,25%».

Головні події тижня

14 серпня — понеділок

Сьогодні в Японії вийде попередня оцінка зростання ВВП за ІІ квартал.

Емітенти виплатять дивіденди: CF Industries (CF), International Paper (IP), KLA Corp (KLAC), Kroger (KR), Welltower (WELL).

15 серпня — вівторок

Вийде липневий звіт щодо роздрібних продажів у США. У місячному вираженні очікується приріст на 0,4%. У червні зростання на 0,2% виявилося нижчим за очікування.

Також чекаємо на індекс ринку житла за серпень. За прогнозами, попри чергове зростання іпотечних ставок, індекс залишиться на рівні 56 пунктів після приросту на один пункт у липні.

Крім цього, побачимо другу оцінку зростання ВВП Єврозони у ІІ кварталі.

Емітенти виплачують дивіденди: ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), Target (TGT).

Звіти емітентів: Home Depot (HD), JD.com Inc Adr (JD), Agilent Technologies (A), Cardinal Health (CAH), Jack Henry & Associates (JKHY).

16 серпня — середа

Ці дані доповнять цифри з дозволів на будівництво і будівельних проєктів, що стартували, за липень.

Пізніше буде опубліковано звіт із промислового виробництва за липень. Після спаду на 0,5% у червні очікується відскок на 0,3%.

Ще о 14:00 за нью-йоркським часом чекаємо на протокол останнього засідання американського центробанку з монетарної політики. Інвестори можуть шукати підказки щодо подальших дій регулятора.

Також вийде статистика щодо інфляції у Великій Британії за липень. Тут очікується подальше охолодження зростання цін до 6,8%, після 7,9% у червні та 8,7% у травні.

Емітенти виплачують дивіденди: CenterPoint Energy (CNP), LKQ (LKQ), Microsoft (MSFT), Vulcan Materials (VMC), Zions (ZION).

Звіти емітентів: Cisco (CSCO), TJX (TJX), Synopsys (SNPS), Target (TGT), Amcor PLC (AMCR).

17 серпня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Chevron (CVX), Bunge (BG), Moody's (MCO), Phillips 66 (PSX), Sherwin-Williams (SHW).

Звіти емітентів: Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST), Keysight Technologies (KEYS), Tapestry (TPR).

Нарешті, чекаємо на щотижневу статистику за заявками на допомогу з безробіття. За прогнозами, за минулий тиждень заявок було 240 тис. Тижнем раніше був стрибок на 21 тис. — до 248 тис. Це було несподівано і вказало на охолодження попиту на ринку праці — непоганий знак для ринку в нинішніх умовах високих відсоткових ставок.

18 серпня — п'ятниця