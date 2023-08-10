Finance.ua страхування разом з monobank запровадили нову опцію — оплата частинами

Finance.ua страхування разом з партнером monobank запровадили нову корисну опцію для клієнтів, які купують обов'язкові страхові поліси — оплату частинами.

Оплатити поліс частинами просто:

Оберіть своє страхування: Автоцивілку, туристичний поліс чи Зелену картку від 500 грн На етапі оформлення оберіть спосіб оплати — оплата частинами від монобанк Готово, ваш платіж розбивається на 3 місяці, без додаткових комісій для вас.

Обирайте потрібний вам страховий поліс з вартістю від 500 грн і оплачуйте частинами від monobank, за необхідністю.

Вже готуємо для вас оплату частинами від Ощадбанку та Приватбанк, слідкуйте за нашими новинами.