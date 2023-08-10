Finance.ua страхування разом з партнером monobank запровадили нову корисну опцію для клієнтів, які купують обов'язкові страхові поліси — оплату частинами.
Finance.ua страхування разом з monobank запровадили нову опцію — оплата частинами
Оплатити поліс частинами просто:
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Оберіть своє страхування: Автоцивілку, туристичний поліс чи Зелену картку від 500 грн
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На етапі оформлення оберіть спосіб оплати — оплата частинами від монобанк
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Готово, ваш платіж розбивається на 3 місяці, без додаткових комісій для вас.
Обирайте потрібний вам страховий поліс з вартістю від 500 грн і оплачуйте частинами від monobank, за необхідністю.
Оформити поліс
Вже готуємо для вас оплату частинами від Ощадбанку та Приватбанк, слідкуйте за нашими новинами.
Джерело: Мінфін
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