Падіння рубля триває: Курс наблизився до 100 за долар США

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Падіння рубля

Як зазначає видання, рубль ослаб на 23% стосовно долара цього року, що перемістило його до трійки найгірших валют, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

«Рубль торгувався нижче 97 за долар сьогодні та наближається до позначки 100 за долар, рівень, який востаннє спостерігався протягом першого місяця після того, як російський лідер Володимир Путін віддав наказ про вторгнення до України у лютому 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Вдень у середу, 9 серпня, американська валюта торгувалася по 97,48 рубля, це рекорд за останні 16 місяців — з 25 березня 2022 року.

Курс євро перевищив позначку 107 рублів. На максимумі він коштував 107,1 рублів.

Що очікувати

Психологічно важлива позначка у 100 рублів за долар може бути досягнута найближчим часом, вважає Георгій Ващенко, заступник керівника дослідницького відділу Freedom Finance Global, що знаходиться в Астані.

«Я не очікував би, що тенденція до ослаблення припиниться», — сказав Ващенко.