Топ авто, які викрадають в Україні у 2023 — Опендатабот

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 серпня 2023, 12:14 Читать на русском

Топ авто, які викрадають в Україні у 2023 — Опендатабот

Після активізації викрадачів авто на початку повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Найвищий рівень автозлочинності — на Донеччині, Луганщині та у Запорізькій області. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Після активізації викрадачів авто на початку повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня.
Фото: podrobnosti.ua

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найпопулярніші авто серед викрадачів

Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, Volkswagen та Mercedes.

За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто.

Пік припав на буремний 2022 рік. Тоді до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулася аномальна кількість власників автівок — 10,4 тисячі. Це 73% заяв від всього досліджуваного періоду.

Разом з тим, цьогоріч поки що зберігається звична для попередніх років динаміка — за шість місяців 2023-го було викрадено 809 транспортних засобів.

Області-лідери

Серед регіонів за кількістю автоугонів лідирує Донецька область — 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисяч та 1,5 тисяч випадків відповідно.

Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 транспортних засобів.

Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли — на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш «екзотичною» категорією є тракторні причепи — у період з 2020 року їх було викрадено лише 34 одиниці.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ — 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості.

І цей же продукт радянського автопрому очолював щорічні топи викрадених в Україні автівок. Разом з тим, смаки злодіїв щодо інших марок транспортних засобів у цей період все ж змінювалися.

Так, у 2020−2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися також автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році — Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до топ-3 марок автівок, затребуваних у злочинців у 2023 році.

Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали шанувальники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобіля, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Три літри
Три літри
9 серпня 2023, 12:49
#
Знов опендатабот зробив фейковий аналіз даних яких в нього немає.
Знов ЗМІ не замислюючись ані на секунду передруковують це
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 000antman, AleksandrBank, Anatoliiii, matroskin, Zaha Miski и 44 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами