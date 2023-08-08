Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
Ринок електрокарів: У липні українці придбали майже 3,5 тисяч електромобілів
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Скільки купили авто
Як зазначає Укравтопром, з них: нових — 586 од., вживаних — 2878 од.
З цієї кількості: легкових — 3389 од. (нових — 581 шт., вживаних — 2808 шт.); комерційних — 75 од. (нових — 5 шт., вживаних — 70 шт.).
Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.
Топ-5 нових електромобілів
- VW ID.4 — 214 од.;
- VW ID.6 — 44 од.;
- Faw Toyota BZ4X — 38 од.;
- Honda E — 36 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 32 од.
Топ-5 вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 535 од.;
- VW e-Golf — 394 од.;
- Tesla Model 3 — 289 од.;
- Tesla Model Y — 190 од.;
- Renault Zoe — 155 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі