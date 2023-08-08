Ринок електрокарів: ​​У липні українці придбали майже 3,5 тисяч електромобілів

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Скільки купили авто

Як зазначає Укравтопром, з них: нових — 586 од., вживаних — 2878 од.

З цієї кількості: легкових — 3389 од. (нових — 581 шт., вживаних — 2808 шт.); комерційних — 75 од. (нових — 5 шт., вживаних — 70 шт.).

Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.

Топ-5 нових електромобілів

VW ID.4 — 214 од.;

VW ID.6 — 44 од.;

Faw Toyota BZ4X — 38 од.;

Honda E — 36 од.;

Dongfeng/Honda M-NV — 32 од.

Топ-5 вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 535 од.;

VW e-Golf — 394 од.;

Tesla Model 3 — 289 од.;

Tesla Model Y — 190 од.;

Renault Zoe — 155 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.