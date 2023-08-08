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8 серпня 2023, 12:21 Читать на русском

Ринок електрокарів: ​​У липні українці придбали майже 3,5 тисяч електромобілів

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: autogeek.com.ua

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Скільки купили авто

Як зазначає Укравтопром, з них: нових — 586 од., вживаних — 2878 од.

З цієї кількості: легкових — 3389 од. (нових — 581 шт., вживаних — 2808 шт.); комерційних — 75 од. (нових — 5 шт., вживаних — 70 шт.).

Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.

Топ-5 нових електромобілів

  • VW ID.4 — 214 од.;
  • VW ID.6 — 44 од.;
  • Faw Toyota BZ4X — 38 од.;
  • Honda E — 36 од.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 32 од.

Топ-5 вживаних електромобілів

  • Nissan Leaf — 535 од.;
  • VW e-Golf — 394 од.;
  • Tesla Model 3 — 289 од.;
  • Tesla Model Y — 190 од.;
  • Renault Zoe — 155 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Мінфін
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