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7 серпня 2023, 16:14 Читать на русском

В Україні стартувала грантова програма для малого бізнесу, що постраждав від війни. Деталі

Постраждалий від війни мікробізнес і підприємці з-поміж ВПО можуть отримати грантову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe. У межах проєкту планується виділити 325 грантів вартістю до €2700. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Постраждалий від війни мікробізнес і підприємці з-поміж ВПО можуть отримати грантову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

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Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також — підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.

Перевагу у відборі матимуть:

  • жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім'ї у зв’язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;
  • домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

На які цілі надаватиметься грантова підтримка

Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів.

Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів. У межах проєкту планується виділити 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України.

Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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