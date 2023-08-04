Як Барбі змінила історію іграшок, а зараз рятує своїх творців
Головне за тиждень: Депозитні ставки, держборг та чого чекати від банків
Фільм «Барбі» б'є касові рекорди, а продажі ляльок зростають. Здається, це чудова нагода придбати акції виробника іграшок Mattel, якому належить популярний бренд. Та чи дійсно все добре у компанії, на чому вона заробляє та які її перспективи, розбирався «Мінфін».
Інфляція і далі сповільнюватиметься, а економіка відновлюватиметься — прогноз НБУ
У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%. У наступні роки інфляція надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку за липень 2023 року.
Банки у серпні 2023 року: чого від них чекати бізнесу та українцям
«Мінфін» вивчив, що вплине на політику та продукти банків у серпні. Чи активно вони знижуватимуть ставки за кредитами для позичальників, чого чекатимуть за ставками за депозитами та за дохідністю за ОВДП від Мінфіну, що буде з мережею відділень і з валютним ринком.
Висока надійність, низька дохідність: для чого варто купувати нерухомість у Німеччині
У Німеччині перебуває понад мільйон українських біженців. Багато хто з них розглядає можливість купівлі житла. У яких містах продаються найдорожчі та найдешевші квартири, наскільки вигідно інвестувати у «німецькі» квадрати та чи варто робити це зараз, з’ясовував «Мінфін».
Приватбанк за пів року збільшив чистий прибуток майже в 5 разів
Чистий прибуток Приватбанку за січень-червень 2023 року склав 29,75 млрд грн, що у 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.
Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США
Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США — з «AAA» до «AA+». Причини такого рішення — погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу.
Зерновий коридор: чи справді Україна є залежною від нього та які існують альтернативи
Україна веде активну зовнішньополітичну кампанію, щоб відновити роботу «зернової угоди», яка за минулі 12 місяців дозволила аграріям отримати $8 млрд. Попри активність нашої держави, союзників та навіть третіх країн, шанси на продовження роботи коридору в повноцінному форматі незначні. «Мінфін» вирішив розібратись, наскільки критично Україна залежить від вивезення продовольства через чорноморські порти та чи зможе без них обходитися.
Приватбанк примусово закрив рахунки майже 39 тисячам ФОП і пояснив причину
З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.).
Великі банки готуються знижувати депозитні ставки
Після зниження облікової ставки з 25% до 22%, банки починають корегувати ставки за депозитами. «Мінфін» спитав банкірів, що вони наразі пропонують приватним вкладникам та які стратегії радять обрати для депозитного портфеля.
Банківський сервіс для ФОПів: як змінилися тарифи та інші умови обслуговування
«єОселя» стала доступною для більшості населення: як оформити кредит
Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.
«Мінфін» купив облігацію. Яку, та чому обрали саме її
Американські облігації — один із найпопулярніших інвестиційних інструментів у світі, але маловідомий в Україні. Формуючи власний інвестиційний портфель, «Мінфін» вирішив розібратися в особливостях цього інструменту, його дохідності та принципів зміни ціни.
Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали
З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.
Держборг України зріс за пів року на 16%
Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Коментарі