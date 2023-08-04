Головне за тиждень: Депозитні ставки, держборг та чого чекати від банків

Фільм «Барбі» б'є касові рекорди, а продажі ляльок зростають. Здається, це чудова нагода придбати акції виробника іграшок Mattel, якому належить популярний бренд. Та чи дійсно все добре у компанії, на чому вона заробляє та які її перспективи, розбирався «Мінфін».

Інфляція і далі сповільнюватиметься, а економіка відновлюватиметься — прогноз НБУ

У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%. У наступні роки інфляція надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку за липень 2023 року.

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