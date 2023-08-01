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1 серпня 2023, 11:32 Читать на русском

Приватбанк примусово закрив рахунки майже 39 тисячам ФОП і пояснив причину

З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.). Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заграєв.

З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.).

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Причина

Він пояснив дії держбанку вимогами фінансового моніторингу, а також непрацюючими рахунками.

«Приватбанк закриває рахунки і за своєю ініціативою — як щодо клієнтів, які мають неактивні рахунки протягом тривалого часу (від 3-х років), так і щодо клієнтів, які мають діяльність, яка не відповідає вимогам фінансового моніторингу. Загалом у 2022 році клієнтів усіх таких категорій було 30,6 тисячі, а у першому кварталі 2023 року — 8,3 тисячі», — сказав Заграєв.

А ще уточнив, що з власної ініціативи у Приватбанку закрило рахунки 78,3 тис.

  • 2022 рік — 48,4 тис.;
  • перше півріччя 2023-го — 29,9 тис.

Бізнес сам закривав свої рахунки та залишав держбанк. Втім, навіть після цього Приватбанк залишається лідером за кількістю підприємців, що обслуговуються.

Він надав «Мінфіну» таку динаміку за кількістю ФОПів, що обслуговуються:

  • 1 січня 2022 року — 877,6 тис.;
  • 1 січня 2023 року — 922,6 тис.;
  • 1 липня 2023 року — 962,2 тис.
Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
1 серпня 2023, 11:40
#
У меня на счету 500 грн, счет не работает эже 5 лет, я пытаюсь закрыть месяц, фигвам
+
+15
nitrolog
nitrolog
1 серпня 2023, 11:49
#
Так вже вийшло що потрібно було мені якось відкрити рахунок саме в приваті, зробив свої справи, на рахунку 0, через додаток закрив його і все, не знаю чому у вас проблеми))
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
1 серпня 2023, 13:14
#
Не можу вивести грощі, не дають
+
0
mytnyk
mytnyk
1 серпня 2023, 12:46
#
Вивів усі гроші з рахунку — закрив менше, ніж за добу. Проблем не було зовсім
+
0
Ranet
Ranet
1 серпня 2023, 12:47
#
Трех женщин бросил я, пять бросило меня…
Это где ж они, во время войны, больше 200 тысяч ФОПов нашли?
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