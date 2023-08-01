Приватбанк примусово закрив рахунки майже 39 тисячам ФОП і пояснив причину

З початку 2022 року до квітня 2023-го Приватбанк примусово (за своєю ініціативою) закрив рахунки 38,9 тис. фізосіб-підприємців (ФОП — укр.). Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заграєв.

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Причина

Він пояснив дії держбанку вимогами фінансового моніторингу, а також непрацюючими рахунками.

«Приватбанк закриває рахунки і за своєю ініціативою — як щодо клієнтів, які мають неактивні рахунки протягом тривалого часу (від 3-х років), так і щодо клієнтів, які мають діяльність, яка не відповідає вимогам фінансового моніторингу. Загалом у 2022 році клієнтів усіх таких категорій було 30,6 тисячі, а у першому кварталі 2023 року — 8,3 тисячі», — сказав Заграєв.

А ще уточнив, що з власної ініціативи у Приватбанку закрило рахунки 78,3 тис.

2022 рік — 48,4 тис.;

перше півріччя 2023-го — 29,9 тис.

Бізнес сам закривав свої рахунки та залишав держбанк. Втім, навіть після цього Приватбанк залишається лідером за кількістю підприємців, що обслуговуються.

Він надав «Мінфіну» таку динаміку за кількістю ФОПів, що обслуговуються: