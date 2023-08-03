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3 серпня 2023, 17:02 Читать на русском

Приватбанк за пів року збільшив чистий прибуток майже в 5 разів

Чистий прибуток Приватбанку за січень-червень 2023 року склав 29,75 млрд грн, що у 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Про це йдеться у неконсолідованому звіті банку, пише «Інтерфакс-Україна».

Чистий прибуток Приватбанку за січень-червень 2023 року склав 29,75 млрд грн, що у 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

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Згідно з неконсолідованим піврічним звітом банку, зокрема, у другому кварталі цього року чистий прибуток досяг 13,7 млрд грн, що у 5,3 раза перевищує чистий прибуток за другий квартал минулого року.

Чистий відсотковий дохід Приватбанку за перше півріччя збільшився на 81,4% — до 27,86 млрд грн, у тому числі у другому кварталі зростання становило 74,2% — до 14,09 млрд грн.

Тим часом чистий комісійний дохід у січні-червні цього року збільшився на 41,3% — до 11,64 млрд грн, зокрема в другому кварталі — на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

Значний внесок у покращення фінансового результату банку зробило зниження збитку від скорочення корисності у першому півріччі цього року до 769 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 7,54 млрд грн.

За даними звіту, у другому кварталі цього року за цією статтею було навіть отримано 51 млн грн прибутку проти 5,67 млрд грн збитку в другому кварталі минулого року.

Читайте: Visa та Приватбанк представили програму цифрової автентифікації платежів у е-торгівлі

Сукупний прибуток Приватбанку за перше півріччя цього року досяг 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року, у тому числі у другому кварталі 2023 року сукупний прибуток склав 19,33 млрд грн проти 4,85 млрд грн за аналогічний період 2022 року.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2023 року активи банку зросли на 5%, досягнувши 568,84 млрд грн до 30 червня.

Кошти клієнтів Приватбанку за перше півріччя 2023 року збільшилися з 471,97 млрд грн — до 488,06 млрд грн, водночас капітал зріс з 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

За даними Нацбанку на 1 червня 2023 року, Приватбанк є лідером із загальних активів (742,43 млрд грн) серед 65 чинних банків країни.

Джерело: Мінфін
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