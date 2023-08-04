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4 серпня 2023, 9:33 Читать на русском

Інфляція і далі сповільнюватиметься, а економіка відновлюватиметься — прогноз НБУ

У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%. У наступні роки інфляція надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку за липень 2023 року.

У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%.
Фото: gmk.center

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Цей сценарій ґрунтується на припущенні про суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2024 року. У своїх розрахунках НБУ також враховував наслідки теракту рф на Каховській ГЕС і припинення роботи «зернового коридору».

Інфляція знижуватиметься впродовж 2023−2025 років

За прогнозом НБУ, споживча інфляція у 2023 році сповільниться до 10,6%, а базова — нижче 9%. Цьому значною мірою посприяють заходи НБУ із забезпечення стійкості валютного ринку, а також фіксація основних тарифів на житлово-комунальні послуги. Вагомий вплив матиме й загальне зниження світових цін.

Натомість стрімкішому сповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів і фруктів.

Крім того, на споживчі ціни вплине й повернення довоєнного рівня оподаткування пального. Інфляція продовжить сповільнюватися в наступні роки. Після зниження безпекових ризиків очікується налагодження ефективніших логістичних маршрутів та відновлення виробничих потужностей.

Це сприятиме зменшенню витрат бізнесу та зростанню пропозиції товарів, зокрема продовольства. У результаті споживча інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а базова — до 7%.

«Збереження порівняно жорстких монетарних умов наблизить інфляцію до верхньої межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. у 2025 році, водночас базова інфляція знизиться до близько 3%», — йдеться в повідомленні НБУ.

У післявоєнний період основний внесок у загальну інфляцію матиме коригування адміністративних цін та тарифів, яке, однак, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки населення.

Відновлення економіки триватиме

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році до 2,9% (з 2,0% у квітневому Інфляційному звіті). Це пояснюється стійкістю населення та бізнесу до викликів війни, стрімкішим відновленням внутрішнього попиту та переглядом у бік підвищення оцінки врожаїв.

Зростання економіки пришвидшиться після зниження безпекових ризиків — до 3,5% у 2024 році та 6,8% у 2025 році. Цьому сприятимуть відновлення експортної логістики в Чорному морі, поліпшення ділових та споживчих настроїв, а також стимулююча фіскальна політика.

Водночас оцінка зростання у 2024 році була погіршена порівняно з попереднім прогнозом через триваліший період високих безпекових ризиків. Економіка і надалі перебуватиме нижче свого потенційного рівня.

Серед причин цього — доволі повільні процеси пожвавлення ринку праці, відновлення виробничих потужностей та повернення експортерів на втрачені ринки збуту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+24
Olexandrenko
Olexandrenko
4 серпня 2023, 10:28
#
Рисуем цифры на бумажке. Инфляция это баланс цен на товары и услуги. Промышленные мы не производим, топливо импорт. Продукты с окончанием лета в рост, фрукты, молочка с октября. Мясо, овощи ноябрь максимум. За ценой на топливо вверх уйдёт проезд. Можно попробовать снизить ставку ниже 20%, налить в госсектор свежей гривны и подстегнуть производство дорогами-мостами-жильем, инфляцию не снизит, промпроизводство и активность в промышлености повысит.
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+54
Simon1985
Simon1985
4 серпня 2023, 10:40
#
По цінах не дуже видно
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0
Поликлин Поликлинич
Поликлин Поликлинич
4 серпня 2023, 11:39
#
НБУ к вам обращаюсь! кто-то ходит по магазинам и назовите мне этого человека? Хоть раз в полгода ходите по магазинам. Я уже не говорю про аптеки
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0
alexkush
alexkush
4 серпня 2023, 12:18
#
Стаття сама звичайна заказуха. ввп трималось останнім часом в основному на агросекторі, який наразі заблокований росіянами. і Польща продовжила заборону на транзит агро їх територією. восени раша вдарить по Україні новими ракетами і дронами, випуск яких вони налагодили за рік, а Україна вдарить дорогами, барабанами і стадіонами, які будувала цілий рік.
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