«єОселя» стала доступною для більшості населення: як оформити кредит

Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців. Про це повідомила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

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Деталі

З 1 серпня набули чинності ухвалені Урядом зміни до Постанови КМУ № 856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством „Укрфінжитло“ доступного іпотечного кредитування громадян України».

Відтепер отримати кредит на житло під 7% можуть:

українці, які не мають власного житла, або воно менше, ніж 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї;

ветерани та члени їх родин;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України;

ВПО.

Фіксована річна ставка за іпотекою у гривні становитиме 7%, перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років.

За програмою «єОселя» можна придбати квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Завдяки ухваленим змінам тепер взяти іпотеку можна й у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях — на територіях, які не перебувають в окупації та на яких не ведуться активні бойові дії.

Заявки на участь у програмі «єОселя» приймаються на порталі та в астосунку «Дія».

«єОселя» вже виявилося дуже популярною. Те, що українці у час війни не бояться купувати власне житло у кредит — найкраща ознака того, що люди вірять у нашу перемогу. Не просто вірять, а знають, що вона настане", — резюмувала Свириденко.