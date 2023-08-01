Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії — дослідження KSE

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 серпня 2023, 12:33 Читать на русском

Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії — дослідження KSE

У липні 2023 року KSE Institute ідентифікував ще 8 іноземних компаній, які покинули російський ринок, а їхня загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення уже сягнула 262. Про це йдеться у спеціальному випуску моніторингу KSE Institute.

У липні 2023 року KSE Institute ідентифікував ще 8 іноземних компаній, які покинули російський ринок, а їхня загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення уже сягнула 262.
Фото: rbc.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які міжнародні банки працюють в рф

Чимала кількість компаній, зокрема з банківської сфери, продовжують здійснювати діяльність на ринку агресора, подекуди навіть збільшуючи свої прибутки. Експерти проєкту зазначають, що станом на березень 2022 року в Росії працювали 52 банки з іноземним капіталом.

Залишаються в країні Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank, Crédit Agricolе, такі китайські, японські та південно-корейські установи, як: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank та KEB HNB Bank.

Хто вийшов з ринку

Так, за півтора року від початку повномасштабного вторгнення повністю вийшли з російського ринку лише 13 установ. З великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit та PPF, а згортають або призупинили бізнес такі банки, як: Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley та інші.

За даними аналітиків Київської школи економіки, у 2023 році повноцінно або частково в Росії продовжує працювати 61 іноземний банк (зокрема, банки з іноземним капіталом та їх представництва) та фінансові компанії платіжних систем.

Загальний прибуток кредитних організацій, що знаходяться під іноземним контролем, у 2022 році перевищив 211 млрд руб. На тлі скорочення кредитного портфеля іноземні банки збільшили обсяг залучених коштів насамперед від корпоративних клієнтів. Причому, найбільшим іноземним гравцям вдалося добре заробити як на відсотках, так і на комісіях.

Серед тих, хто розкрив річну звітність за російськими стандартами звітності, найбільший прибуток показали банки, що входять до системно значущих. Так, Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 рік заробив понад 141 млрд російських рублів, Unicredit Group майже 57 млрд російських рублів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами