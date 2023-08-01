Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії — дослідження KSE

У липні 2023 року KSE Institute ідентифікував ще 8 іноземних компаній, які покинули російський ринок, а їхня загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення уже сягнула 262. Про це йдеться у спеціальному випуску моніторингу KSE Institute.

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Які міжнародні банки працюють в рф

Чимала кількість компаній, зокрема з банківської сфери, продовжують здійснювати діяльність на ринку агресора, подекуди навіть збільшуючи свої прибутки. Експерти проєкту зазначають, що станом на березень 2022 року в Росії працювали 52 банки з іноземним капіталом.

Залишаються в країні Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank, Crédit Agricolе, такі китайські, японські та південно-корейські установи, як: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank та KEB HNB Bank.

Хто вийшов з ринку

Так, за півтора року від початку повномасштабного вторгнення повністю вийшли з російського ринку лише 13 установ. З великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit та PPF, а згортають або призупинили бізнес такі банки, як: Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley та інші.

За даними аналітиків Київської школи економіки, у 2023 році повноцінно або частково в Росії продовжує працювати 61 іноземний банк (зокрема, банки з іноземним капіталом та їх представництва) та фінансові компанії платіжних систем.

Загальний прибуток кредитних організацій, що знаходяться під іноземним контролем, у 2022 році перевищив 211 млрд руб. На тлі скорочення кредитного портфеля іноземні банки збільшили обсяг залучених коштів насамперед від корпоративних клієнтів. Причому, найбільшим іноземним гравцям вдалося добре заробити як на відсотках, так і на комісіях.

Серед тих, хто розкрив річну звітність за російськими стандартами звітності, найбільший прибуток показали банки, що входять до системно значущих. Так, Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 рік заробив понад 141 млрд російських рублів, Unicredit Group майже 57 млрд російських рублів.