Головне за тиждень: Ставка НБУ, скасування 2% податку для ФОПів та що буде з клієнтами Сенс Банку

Учора Нацбанк опустив ключову ставку на 3 п.п. — З 25% до 22% річних. Розбираємо, як це вплине на українців, які планують брати кредити, розміщувати депозит чи купувати валюту.

СБУ обшукала Сенс Банк і його топів у перший день націоналізації через те, що Фрідман та Авен фінансували війну — Forbes

У перший день націоналізації Сенс Банку (раніше Альфа-банк), 21 липня, в офісі фінустанови та помешканнях кількох її колишніх топменеджерів пройшли обшуки СБУ та Генпрокуратури. Слідча група, що проводила обшуки у центральному офісі Сенс Банку у Києві, прийшла до банку чи не одночасно з тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів.

Рейтинг МФО: як змінилися умови видачі кредитів з пільговим періодом «під 0 відсотків»

Влада готується обмежити заробітки компаній, які пропонують населенню «гроші до зарплати». У відповідь фінансисти обіцяють посилити вимоги до отримувачів позик. Як ринок готується до роботи за новими правилами і які МФО пропонують позики за найнижчими ставками сьогодні, — у новому огляді «Мінфіну».

Нацбанк знизив облікову ставку до 22%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

2% податок для ФОПів скасовано: як розпрощатися з пільгою правильно

Закон № 3219-IX підписаний Президентом. Він став чи не одним із найобговорюваніших серед бізнесу протягом останніх тижнів. Як підприємці повертатимуться до старих правил оподаткування, «Мінфіну» розповіла Яна Михайлюк, адвокат, радник Totum LF.

ФРС США підвищила ставку до максимуму за 22 роки

Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 5,25−5,5%, йдеться у повідомленні на сайті ФРС.

ЄЦБ знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 0,25 процентного пункту. Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами — до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,50%.

Реальний ВВП України зріс на 21%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року щодо другого кварталу 2022 року склало близько 20−21%.

Сенс Банк уже державний: що буде з ним та його клієнтами далі

Майже через півтора року після початку війни, після довгої підготовки та ухвалення двох спеціальних законів влада провела націоналізацію Сенс Банк (колишнього Альфа-Банку). «Мінфін» проаналізував фінансовий стан фінустанови та визначив найближчі кроки його нових власників та керівництва.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 14,7 мільярда

На аукціоні 25 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 14,75 млрд грн в еквіваленті, що на 9,03 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: як заробити монету на загляданні в срібну кулю

24 липня стартап Сема Альтмана, голови компанії-розробника ChatGPT, запустив власний токен під назвою Worldcoin (тікер WLD). Лістинг WLD провела криптобіржа Binance, яка відкрила торгівлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. Про початок торгів WLD повідомили інші великі криптомайданчики, включаючи OKX,Bybit,KuCoin. Що таке Worldcoin і як на ньому заробити, розповість «Мінфін».

Хто увійшов до нового правління Сенс Банку