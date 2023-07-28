Головне за тиждень: Ставка НБУ, скасування 2% податку для ФОПів та що буде з клієнтами Сенс Банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за тиждень: Ставка НБУ, скасування 2% податку для ФОПів та що буде з клієнтами Сенс Банку

НБУ почав грати «на пониження»: чому готівковий долар може подорожчати

Учора Нацбанк опустив ключову ставку на 3 п.п. — З 25% до 22% річних. Розбираємо, як це вплине на українців, які планують брати кредити, розміщувати депозит чи купувати валюту.

СБУ обшукала Сенс Банк і його топів у перший день націоналізації через те, що Фрідман та Авен фінансували війну — Forbes

У перший день націоналізації Сенс Банку (раніше Альфа-банк), 21 липня, в офісі фінустанови та помешканнях кількох її колишніх топменеджерів пройшли обшуки СБУ та Генпрокуратури. Слідча група, що проводила обшуки у центральному офісі Сенс Банку у Києві, прийшла до банку чи не одночасно з тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів.

Рейтинг МФО: як змінилися умови видачі кредитів з пільговим періодом «під 0 відсотків»

Влада готується обмежити заробітки компаній, які пропонують населенню «гроші до зарплати». У відповідь фінансисти обіцяють посилити вимоги до отримувачів позик. Як ринок готується до роботи за новими правилами і які МФО пропонують позики за найнижчими ставками сьогодні, — у новому огляді «Мінфіну».

Нацбанк знизив облікову ставку до 22%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

2% податок для ФОПів скасовано: як розпрощатися з пільгою правильно

Закон № 3219-IX підписаний Президентом. Він став чи не одним із найобговорюваніших серед бізнесу протягом останніх тижнів. Як підприємці повертатимуться до старих правил оподаткування, «Мінфіну» розповіла Яна Михайлюк, адвокат, радник Totum LF.

ФРС США підвищила ставку до максимуму за 22 роки

Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 5,25−5,5%, йдеться у повідомленні на сайті ФРС.

ЄЦБ знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 0,25 процентного пункту. Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами — до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,50%.

Реальний ВВП України зріс на 21%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року щодо другого кварталу 2022 року склало близько 20−21%.

Сенс Банк уже державний: що буде з ним та його клієнтами далі

Майже через півтора року після початку війни, після довгої підготовки та ухвалення двох спеціальних законів влада провела націоналізацію Сенс Банк (колишнього Альфа-Банку). «Мінфін» проаналізував фінансовий стан фінустанови та визначив найближчі кроки його нових власників та керівництва.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 14,7 мільярда

На аукціоні 25 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 14,75 млрд грн в еквіваленті, що на 9,03 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: як заробити монету на загляданні в срібну кулю

24 липня стартап Сема Альтмана, голови компанії-розробника ChatGPT, запустив власний токен під назвою Worldcoin (тікер WLD). Лістинг WLD провела криптобіржа Binance, яка відкрила торгівлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. Про початок торгів WLD повідомили інші великі криптомайданчики, включаючи OKX,Bybit,KuCoin. Що таке Worldcoin і як на ньому заробити, розповість «Мінфін».

Хто увійшов до нового правління Сенс Банку

Членами правління Сенс Банку (Київ, раніше — Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансівстали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов, йдеться в інформації на сайті фінустанови.

У 2023 році українська земля подорожчала ще на 20%: коли ціни зростуть до рівня європейських

Ринок землі в Україні працює вже два роки. Цього терміну достатньо, щоб зрозуміти його особливості, визначити тенденції та збагнути, куди він рухається. Що відбувається з ринком під час війни, чи є покупці на сільськогосподарські ділянки та якими є їхні сподівання, розбирався «Мінфін».

Нова облікова ставка від НБУ: чому це стосується кожного українця. Прогноз курсу валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: НБУ знову ухвалює рішення по обліковій ставці: чому це стосується кожного українця; Прогноз курсу долара та євро на період з 27 липня по 2 серпня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами