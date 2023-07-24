Хто увійшов до нового правління Сенс Банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

24 липня 2023, 14:45 Читать на русском

Хто увійшов до нового правління Сенс Банку

Членами правління Сенс Банку (Київ, раніше — Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансівстали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов, йдеться в інформації на сайті фінустанови. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Членами правління Сенс Банку (Київ, раніше — Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов, йдеться в інформації на сайті фінустанови.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, із 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку і відповідав за напрям ризик-менеджменту, до цього працював у Credit Agriclole — також у сфері управління ризиками.

Соколов, за даними в LinkedIn, із кінця 2017 року працював у банку «Південний», зокрема з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.

Тютюн, за інформацією в LinkedIn, із червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше — заступницею голови правління Укргазбанку.

Наглядова рада

Новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду «Укрзалізниці».

Згідно з інформацією на сайті банку, ще двома незалежними членами наглядової ради націоналізованого Сенс Банку стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк — голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступник якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.

Представниками держави в наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який із травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, і секретар робочої групи з питання санкцій проти росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.

Аджунер також був членом наглядової ради «Укренерго» і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку, проте Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів (членства в наглядових радах інших держкомпаній — клієнтів банку).

Як повідомлялося, після націоналізації було сформовано також нове правління Сенс Банку. Його головою став Дмитро Кузьмін, який близько пів року очолював банк з іноземним капіталом Універсал Банк до продажу його наприкінці 2016 року групі ТАС Сергія Тігіпка.

До цього він працював у Райффайзен Банку Аваль, а ще раніше — у Сітібанку, де, зокрема, понад десять років був головним бухгалтером. Після 2020 року був незалежним членом наглядової ради AS PrivatBank.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11-те місце серед 65 діючих банків України. Його націоналізували останніми днями за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з Альфа-Груп, які потрапили під санкції.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають akopyants, Aldruino, kalchu и 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами