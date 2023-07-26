Ребрендований Twitter знижує ціни на рекламу, щоб повернути бренди на платформу — WSJ

Соцмережа X (ребрендований Маском Twitter) пропонує нові заохочення для певних форматів реклами в США та Великій Британії та попереджає бренди, що вони втратять галочку верифікації, якщо не досягнуть певного порогу витрат. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на листи, надіслані компанією цього тижня.

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Деталі

У листах йдеться, що X почала цього тижня пропонувати деяким рекламодавцям знижені ціни на відеорекламу, що супроводжується списком актуальних тем на вкладці X «Дослідіть». Така реклама забезпечує брендам цілодобове розміщення в списку актуальних тем.

Компанія також пропонує знижку 50% на будь-яке нове бронювання цієї реклами до 31 липня.

«Мета цих знижок — допомогти нашим рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок», — йшлося в одному з повідомлень.

X також попередила рекламодавців, що з 7 серпня акаунти брендів можуть втратити верифікацію — золоту галочку, яка вказує на приналежність облікового запису до бренду.

З електронних листів випливає, що ця загроза може бути реалізована, якщо рекламодавці не витратять щонайменше $1 000 на рекламу за попередні 30 днів або $6 000 — за 180 днів.

Верифікація важлива для багатьох компаній, тому що вони побоюються, що шахраї можуть видати себе за їхній бренд і представляти його в хибному світлі.

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Раніше Маск написав у Twitter, що компанія зіткнулася з «падінням доходів від реклами на приблизно 50%». Маск заявив, що компанія може незабаром отримати позитивний грошовий потік. Twitter роками зазнавав збитків до поглинання компанії Маском і вліз у мільярдні борги в рамках придбання соцмережі мільярдером, нагадує WSJ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ілон Маск показав новий логотип соцмережі — це літера X. На лого відсутня характерна пташка.