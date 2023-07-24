Власник Twitter Ілон Маск показав новий логотип соцмережі - це літера X. На лого відсутня характерна пташка.
Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter. Вже без пташки
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Перед публікацією логотипа Маск написав, що логотип оновлять по всьому світу сьогодні: «І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами».
July 23, 2023
«Люблю це, але X (Like this but X)» та «Deus X», написав бізнесмен в інших твітах.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Да и мне его логотип на странице (фото в данной новости) понятно что напоминает…
А если Х — понятно какой маркер в документах — тогда уважаю
Мог бы придумать что-то более оригинальное. Twitter хоть и помойка, но всё же бренд.