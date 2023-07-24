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24 липня 2023, 9:17 Читать на русском

Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter. Вже без пташки

Власник Twitter Ілон Маск показав новий логотип соцмережі - це літера X. На лого відсутня характерна пташка.

Власник Twitter Ілон Маск показав новий логотип соцмережі - це літера X.
Фото: aa.com.tr

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Перед публікацією логотипа Маск написав, що логотип оновлять по всьому світу сьогодні: «І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами».

«Люблю це, але X (Like this but X)» та «Deus X», написав бізнесмен в інших твітах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
mlp711141
mlp711141
24 липня 2023, 9:33
#
Фу!
Да и мне его логотип на странице (фото в данной новости) понятно что напоминает…

А если Х — понятно какой маркер в документах — тогда уважаю
+
+15
mphet26
mphet26
24 липня 2023, 10:26
#
X.COM называлась контора из которой Маск ушел в 1999 году.
Мог бы придумать что-то более оригинальное. Twitter хоть и помойка, но всё же бренд.
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