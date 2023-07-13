В Україні став доступний чат-бот Bard зі штучним інтелектом від Google

Компанія Google запустила чат-бот зі штучним інтелектом Bard понад 40 мовами, включно з українською. Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

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У Bard можна ставити питання та слухати відповіді на них голосом, налаштовувати відповіді - змінювати тон та стиль на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний.

Наприклад, ви можете попросити Bard допомогти вам скласти список пропозицій вінтажних крісел на ринку, а потім скоротити відповідь за допомогою списку, який випадає. Ця функція доступна англійською мовою та незабаром буде доступна і для нових мов.

До бота також додали більше можливостей для експорту коду. Це нова функція, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (додатково до Google Colab).

Тепер можна продовжити розмову з Bard з того місця, де вона закінчилась, і впорядкувати чати на власний розсуд. В компанії додали можливість закріплювати та перейменовувати чати, а також вести кілька розмов відразу.

Також можна використовувати зображення у своїх запитах.

«На I/O ми оголосили, що впроваджуємо можливості інструменту Google Об'єктив у Bard. Якщо вам потрібна додаткова інформація про зображення чи потрібне натхнення для написання тексту до зображення, наприклад, подяки за подарунок, тепер ви можете завантажити зображення разом із запитом, і Bard проаналізує фотографію, щоб допомогти. Ця функція тепер доступна англійською мовою, і незабаром ми розширимо її на нові мови», — зазначили в Google.

Нагадаємо

З 21 березня 2023 року компанія Google відкрила обмежений доступ до чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Спочатку він доступний лише для користувачів з США та Великобританії.

Запуск Bard відбувся майже через чотири місяці після того, як конкурентна компанія OpenAI, яку фінансує Microsoft, привернула увагу світової громадськості публічним випуском свого чат-бота ChatGPT.

Раніше «Мінфін» писав, що компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Зазначається, що технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях.