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12 липня 2023, 14:15 Читать на русском

У «Біржовому університеті» стартує майстер-клас «Секрети облігацій»

Покрокова інструкція, як правильно працювати з облігаціями, інвестиції від $100 в облігації США та заробіток до 200% в $ на єврооблігаціях — усе це на 2-денному майстер-класі «Секрети облігацій» у «Біржовому університеті».

Що таке єврооблігації та які їхні переваги?

Єврооблігації (євробонди) — це боргові цінні папери, які держава або компанія випускає в іноземній валюті (долар, євро). Зараз на фондовому ринку унікальна ситуація, коли вартість українських єврооблігацій торгується з дисконтом 70−80%. Тобто ви можете купити цінні папери по $200-$300 за штуку, а при погашенні, якщо не буде реструктуризації, отримати по $1000 за кожну облігацію.

Переваги інвестування в єврооблігації:

  1. Високий прибуток у порівнянні з валютними депозитами.
  2. Найкраще співвідношення ризиків і дохідності серед всіх українських активів.
  3. Можливість використовувати цінні папери як заставу при оформленні кредиту в банку.
  4. Продати єврооблігації можна в будь-який момент (а довгостроково вилучити банківський вклад без втрати відсотків часто немає можливості).

Чому варто відвідати майстер-клас з інвестування в облігації?

У 2022−2023 рр. в умовах високої інфляції та повномасштабної війни в Україні дохідності за облігаціями виросли в кілька разів. Купити облігації 一 це як дати в борг державі чи компанії. На сьогодні цей інструмент є найпопулярнішим серед інвесторів і може займати до 90% портфеля.

Хоча облігації 一 найбезпечніший інструмент на ринку, не всі з них вигідні для купівлі. Тому навчання вам допоможе зрозуміти, як працює інструмент, які є ризики, як розраховувати дохідність та за якими принципами відбирати папери у портфель.

«Облігації — базовий інструмент, який дозволяє кожному інвестору почати працювати з інвестиціями. Як правило, інвестиції в облігації 一 це консервативна стратегія для пасивних інвесторів. Ви отримуєте в конкретні періоди фіксовану суму прибутку, а ризики при цьому нижчі ніж за будь-якими іншими інструментами. Облігації — це найкраща альтернатива депозитам, адже прибутковість вища, а ризики — менші», — стверджує автор майстер-класу Євгеній Тригубченко.

Програма майстер-класу дуже структурована та чітка, щоб забезпечити максимальну ясність та логічність матеріалу. У теоретичному блоці ви дізнаєтеся, що таке облігації та їх особливості, а також про накопичений купонний дохід та рейтинги облігацій. Практичний блок передбачає розрахунок дохідності облігацій, кореляцію між ціною та дохідністю та розбір цікавих кейсів.

Ваш результат після майстер-класу:

  • розумієте роботу ринку облігацій;
  • побудували облігаційну стратегію заробітку;
  • розумієте, як інвестувати в облігації США від $100;
  • вмієте правильно прорахувати ризики конкретних випусків цінних паперів;
  • знаєте, звідки взялися євробонди з дохідністю 200%.

Автор і лектор майстер-класу 一 Євгеній Тригубченко, що спеціалізується на роботі з облігаціями, пише наукову роботу на PhD. Він є інвестиційним радником та інвестором на фондовому ринку США та України та має понад 160 млн грн у прямому супроводі (100+ клієнтів).

Як зареєструватися?

Майстер-клас запускає «Біржовий університет» — проєкт із низкою навчальних програм різного рівня складності для тих, хто хоче отримувати пасивний дохід від цінних паперів. Навчання стартує 19 липня. Щоб подивитися кейси заробітку на облігаціях, програму майстер-класу та зареєструватися на навчання, переходьте за посиланням.

Джерело: Мінфін
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