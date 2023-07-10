З початку року банки видали бізнесу пільгових кредитів на 46,5 мільярда

За минулий тиждень 452 підприємці отримали кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму 1,9 млрд грн. З початку року банки видали бізнесу 13,1 тисячі кредитів на 46,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 66,3 тисячі кредитів на 213,5 млрд грн.

На що брали кредити

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 61,2 млрд грн та на антивоєнні цілі — 54,3 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,5 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу — 17,4 млрд грн, на інвестиційні цілі — 14,9 млрд грн.

Окрім того, аграрії отримали 32,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 3,1 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (13%).

Регіони

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є

Львівська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Київська,

Вінницька області,

м. Київ.

Хто видав найбільшу кількість кредитів

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали: