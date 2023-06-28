Податкова без податківців, митниця без митників: Зеленський пообіцяв радикальну реформу

Податкова без податківців, митниця без митників

«Наша мета — податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури», — сказав президент України.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.

При цьому, президент вчергове підтвердив, що хотів би знизити податки. Але це, за його словами, потягне посилену відповідальність.

«Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе… зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність», — сказав президент.

Водночас він також підтвердив свої слова, що такі зміни мають відбутися вже після війни, оскільки зараз, «у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами», Україна собі цього дозволити не може.