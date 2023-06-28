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28 червня 2023, 16:33 Читать на русском

Податкова без податківців, митниця без митників: Зеленський пообіцяв радикальну реформу

Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків. Про це президент заявив у вівторок під час виступу в Верховній Раді, пише ЄП.

Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.

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Податкова без податківців, митниця без митників

«Наша мета — податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури», — сказав президент України.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.

При цьому, президент вчергове підтвердив, що хотів би знизити податки. Але це, за його словами, потягне посилену відповідальність.

«Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе… зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність», — сказав президент.

Водночас він також підтвердив свої слова, що такі зміни мають відбутися вже після війни, оскільки зараз, «у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами», Україна собі цього дозволити не може.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+26
SZlats
SZlats
28 червня 2023, 16:43
#
Старая Лапша Мивина 2019 года кому надо)))))))))))))))))
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 червня 2023, 17:00
#
Всегда интересно почитать комментарии знающих людей!
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0
KValera
KValera
28 червня 2023, 17:05
#
Нужно встретиться по середине, посмотреть в глаза и начать жарить шашлыки!
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