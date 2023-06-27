Як взяти кредит під заставу нерухомості та чи варто

Ключовою відмінністю заставного кредиту є формат забезпечення платоспроможності позичальника. У цьому разі гарантією повернення грошей є об'єкт нерухомості, тобто, застава. В даний час, далеко не всі володіють інформацією про особливості оформлення та погашення такого роду кредитів, погано оцінюють ризики, не правильно проводять порівняння з іншими кредитними продуктами. Розберемося з нюансами та головними питаннями:

Який вид кредиту вигідніший? Кому і коли варто брати позику під заставу нерухомості? Як і де правильно оформити заставний кредит? Як не допустити серйозних помилок під час вибору кредитора.

Порівняння різних видів кредиту

На ринку кредитування сьогодні є досить багато варіантів кредитних пропозицій. Ми розглянемо 4 основні категорії товарів, і проведемо порівняння за основними параметрами.

Параметр Мікрозайм (МФО) Беззаставний (споживчий) кредит у банку Автоломбард Кредит під заставу нерухомості Відсоткова ставка (реальна, річна) 180−250% 45−100% 40−60% 18−24% Витрати на оформлення від 0% до 5% від суми позики від 1% до 5% від суми позики від 1% до 3% від суми позики від 1% до 3% від суми позики Термін оформлення до 4 годин до 48 годин до 24 годин до 24 годин Термін кредитування до 30 днів В середньому до 3 років У середньому 1−2 роки (залежно від кредитора) До 10 років (залежно від кредитора)

Як бачимо, умови кредитування сильно відрізняються, особливо за розміром відсоткової ставки. Варто пам'ятати, що на підсумкову вартість кредиту для позичальника впливає не лише реальна ставка, а й інші фактори:

Термін погашення;

Наявність/відсутність додаткових платежів (комісій);

Необхідність регулярного переоформлення договору.

Калькуляція кредитів

Очевидно, що кредит під заставу нерухомості — найдешевший серед усіх. Крім того, за такого формату співробітництва позичальник може розраховувати на більшу суму, а також лояльність до документів.

Наскільки відчутна різниця? Давайте розглянемо умовний приклад розрахунку за однакової суми позики.

Вид кредиту Розрахунок вартості Мікропозика Сума — 100 000 гривень;

Ставка — 250% річних;

Витрати на оформлення — 3%;

Переплата за рік — 253 000 гривень;

Загальна вартість — 353 000 гривень. Беззаставний кредит у банку Сума — 100 000 гривень;

Ставка — 80% річних;

Витрати на оформлення — 3%;

Переплата за рік — 83 000 гривень;

Загальна вартість — 183 000 гривень. Автоломбард Сума — 100 000 гривень;

Ставка — 50% річних;

Витрати на оформлення — 3%;

Переплата за рік — 53 000 гривень;

Загальна вартість — 153 000 гривень. Кредит під заставу нерухомості Сума — 100 000 гривень;

Ставка — 20% річних;

Витрати на оформлення — 3%;

Переплата за рік — 23 000 гривень;

Загальна вартість — 123 000 гривень.

При розрахунках не враховано такі витрити, як необхідність переоформляти договір раз на 3−4 місяці (що є обов'язковим для низки кредитних продуктів).

Коли варто брати кредит під заставу нерухомості

Чи варто брати кредит під заставу нерухомості? Так, у поточних реаліях це найвигідніший варіант. Але кому підійде такий формат кредитування?

Якщо Вам потрібна велика сума;

Якщо у Вас є нерухомість, що відповідає параметрам кредитора;

Якщо заставна нерухомість не єдина;

Якщо у Вас є хороше джерело постійного прибутку.

Заставну позику часто беруть і підприємці, причому на будь-якому етапі розвитку бізнесу. Для багатьох це є альтернативою кредитної лінії у банку. Кредит під заставу отримати також простіше тим, хто має якісь проблеми з документами чи безпосередньо нерухомістю, а також кредитною історією, адже умови фінустанови більш лояльні.

Головні помилки позичальника

Однією з головних помилок потенційного позичальника є думка, що кредит під заставу є більш ризикованим, ніж звичайна споживча позика в банку. Якщо проаналізувати ситуацію докладно, виходить усе з точністю навпаки.

Об'єкт застави (нерухомість) — лише гарантія кредитоспроможності; Застава дозволяє значно покращити умови для позичальника; Будь-який кредит доведеться погашати, навіть якщо він є беззаставним, банк може стягнути Вашу нерухомість та інше майно через суд у разі несплати будь-якої заборгованості; При відносно однакових ризиках, кредит під заставу має набагато меншу підсумкову вартість (за рахунок фіксованої низької ставки та меншої кількості додаткових витрат).

Ще одна проблема для позичальника — вибір кредитора. У жодному разі не можна заздалегідь урівняти всіх кредиторів лише за схожістю пропозиції. Обов'язково аналізуйте кожен пункт в умові, ставте питання представнику банку/фінустанови, проводьте калькуляцію, порадьтеся з експертами сфери.

Як взяти кредит під заставу квартири чи будинку?

В Україні оформити кредит під заставу нерухомого майна можна у банках та приватних кредитних компаніях. Актуальна статистика вказує на низку переваг комерційних організацій перед банками.

Які плюси?

Робота безпосередньо із приватним інвестором;

Можливість індивідуально коригувати умови;

Менше бюрократії;

Нижче ставка (отже, і підсумкова вартість кредиту);

Швидший та простіший процес оформлення.

Для отримання заставної позики необхідно звернутися до кредитора, написати заяву, надати потрібний перелік документів.

Далі відбувається процес оцінки заставного об'єкта. Виходячи із вартості застави, кредитор визначає можливу суму кредиту, а також інші параметри договору. Документи підписуються у нотаріуса, при оформленні приймають участь і інші юристи. Гроші Ви можете отримати або на рахунок у банку, або готівкою (проте не всі кредитори готові видавати кошти готівкою).

Де взяти вигідну позику під заставу нерухомості в Україні?

Крім стандартної калькуляції кредиту, його зиск визначають й інші параметри. Деякі приватні кредитні компанії готові надавати більше бонусів та програм лояльності для своїх клієнтів, тим самим формуючи тривалі взаємовигідні відносини.

Один із найвигідніших кредитів під заставу нерухомості в Україні пропонує Status Finance — компанія з багаторічним досвідом у сфері кредитування і не тільки. Status Finance дає можливість отримати кредит під заставу квартири, будинку, земельної ділянки, нежитлового приміщення, а також автомобіля.

Умови:

Сума — 80% ціни застави, до 20 000 000 гривень;

Фіксована відсоткова ставка — від 1,5% на місяць;

Термін — до 84 місяців.

Чим кредит у Status Finance вигідний?

Індивідуальні умови під вимоги позичальника;

Не важлива мета кредитування;

Є можливість відтермінування платежу без штрафу;

Немає додаткових комісій;

Мінімум документів — паспорт, ІПН, правовстановлюючі документи.

Поставтеся до вибору кредитора відповідально, та зможете реалізувати будь-які ідеї, не потрапляючи у фінансові пастки. Дізнатися більше про кредитні продукти Status Finance або запитати спеціаліста можна на сайті компанії, а також у Telegram .