SEC судиться з Binance і Coinbase. Куди вивести гроші до їх заморозки

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) 5 червня подала до суду на найбільшу у світі криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпен Чжао за порушення правил поводження з цінними паперами, обман регулятора та нараження інвесторів на ризики. Також судовий позов від SEC 6 червня отримала найбільша в США криптобіржа Coinbase .

Чи означає це, що криптоінвесторам час виводити гроші з бірж, аби убезпечити себе, та як це зробити ー читайте у статті.

За що на Binance регулятор подав у суд

5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила Binance Holdings Ltd., яка керує найбільшою у світі платформою для торгівлі криптоактивами Binance.com, та засновника компанії Чанпен Чжао у порушенні законодавства про цінні папери, неправильному поводженні із коштами клієнтів, брехні американським регуляторам та інвесторам про свої операції.

Звинувачення висунуті за 13 пунктами. Найсерйозніші з них включають:

«Перенаправлення активів клієнтів на свій розсуд» до Sigma Chain — організації, яка належить Чанпену Чжао та яку звинувачують у причетності до «маніпулятивної торгівлі, що штучно завищує обсяги торгів Binance».

Змішування активів клієнтів на мільярди доларів та їх передача ще одній третій стороні, Merit Peak Limited, що також належить Ч. Чжао.

Таємна допомога великим американським клієнтам у торгівлі на Binance у той час, коли такі транзакції для користувачів зі США заборонені.

Також SEC заявляє, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами ще в лютому.

«Вони спробували обійти закони США про цінні папери, оголосивши про фіктивні заходи контролю, які ігнорували, щоб зберегти важливих клієнтів зі США на своїх платформах. Громадськість повинна остерігатися інвестування будь-яких своїх коштів на цих незаконних платформах», — наголосив глава SEC Гері Генслер. У скарзі також стверджується, що Чжао та Binance знали, що порушують закони США.

Coinbase теж звинуватили у махінаціях

Наступного дня після подачі звинувачення в сторону Binance, 6 червня, SEC також подав позов до федерального суду США на найбільшу в країні криптобиржу Coinbase.

У скарзі SEC заявила, що Coinbase, принаймні з 2019 року, працювала як незареєстрований брокер, обробляючи транзакції з криптовалютою та ухиляючись від вимог щодо розкриття інформації, призначених для захисту інвесторів. За словами регулятора, криптобіржа торгувала щонайменше 13 криптоактивами, які мали бути зареєстровані, включаючи такі токени, як Solana, Cardano і Polygon.

Капітал інвесторів під загрозою

Голова SEC Гері Генслер неодноразово заявляв, що багато токенів та продуктів, які пропонують криптокомпанії, є цінними паперами, і що торгові платформи мають зареєструватися у його відомстві.

У своєму позові до Binance регулятор зажадав постійної заборони на подальшу діяльність для біржі та Чжао, вилучення незаконно отриманих доходів із відсотками та фінансові санкції. SEC налаштована рішуче й зі старту ініціювала заморожування активів Binance.US, щоб унеможливити виведення коштів в інші юрисдикції до закінчення судового процесу.

Деякі пункти обвинувачення, які SEC висунула до Binance, перегукуються з тими, що висували в сторону збанкрутілої у листопаді минулого року криптовалютної біржі FTX. Нагадаємо, що тоді інвестори у паніці вивели майже $790 млн протягом перших 24 годин. Це спричинило миттєвий ріст волатильності на ринку, а найбільше постраждали альткоїни, класифіковані SEC як цінні папери.

Хоча заморожування активів у разі схвалення позову SEC загрожує лише американському підрозділу, а не основній Binance, ситуація все одно матиме негативний вплив на біржу та ринок загалом. Такий же ефект буде від обмеження діяльності Coinbase. Інвесторам слід бути обачними та перевести хоча б частину коштів в інші інвестиційні інструменти.

Перевести гроші в інші інструменти чи вийти в кеш?

Фондовий ринок зараз є найкращою альтернативою криптовалюті, адже на фоні зниження інфляції й паузи ФРС у підвищенні облікової ставки, спостерігаються бичачі настрої. S&P500 із початку року зріс на 13,71%, а окремі акції ー на 50%-200%.

Поповнити брокерський рахунок криптовалютою дуже легко. Наприклад, Lunu.io дозволяє конвертувати до $200 тис./міс. з криптовалюти у фіатні гроші та працює з Blockchain Wallet, Trust Wallet, Metamask, криптобіржами Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken та ін.

«Найпростіший спосіб поповнити рахунок криптою бачив у популярного міжнародного брокера: заходите в розділ „поповнити банківською карткою“ та вибираєте „Digital Assets“. Щоб перекинути гроші через Binance Pay, достатньо відсканувати QR-код та авторизувати платіж на біржі Binance. Щоб надіслати платіж через MetaMask, слід вибрати монету (ETH, USDT, USDC), мережу (зараз доступна лише ERC-20), і надіслати платіж на адресу, яку дає платіжний шлюз», 一 коментує інвестор, автор YouTube-каналу «Код Фінансової Свободи» Пилип Олійник.

До речі, брокерський рахунок можна використати як тиху гавань, щоб перечекати негаразди на ринку крипти — зберігати кошти на рахунку з дохідністю до 5,3% річних у валюті. Щоб дізнатися більше про поповнення брокерського рахунку криптовалютою, залиште заявку на консультацію.

Вихід у кеш також може бути раціональним рішенням. Якщо позови SEC суд задовольнить, то ймовірна сильна просадка ринку. Проте, враховуючи обмеження на вивід коштів за кордон для українців та підготовку у Верховній Раді змін у законодавство щодо віртуальних активів та оподаткування криптовалюти, краще залишати капітал за кордоном на тому ж брокерському рахунку.