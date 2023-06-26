Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) 5 червня подала до суду на найбільшу у світі криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпен Чжао за порушення правил поводження з цінними паперами, обман регулятора та нараження інвесторів на ризики. Також судовий позов від SEC 6 червня отримала найбільша в США криптобіржа Coinbase.
SEC судиться з Binance і Coinbase. Куди вивести гроші до їх заморозки
Чи означає це, що криптоінвесторам час виводити гроші з бірж, аби убезпечити себе, та як це зробити ー читайте у статті.
За що на Binance регулятор подав у суд
5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила Binance Holdings Ltd., яка керує найбільшою у світі платформою для торгівлі криптоактивами Binance.com, та засновника компанії Чанпен Чжао у порушенні законодавства про цінні папери, неправильному поводженні із коштами клієнтів, брехні американським регуляторам та інвесторам про свої операції.
Звинувачення висунуті за 13 пунктами. Найсерйозніші з них включають:
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«Перенаправлення активів клієнтів на свій розсуд» до Sigma Chain — організації, яка належить Чанпену Чжао та яку звинувачують у причетності до «маніпулятивної торгівлі, що штучно завищує обсяги торгів Binance».
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Змішування активів клієнтів на мільярди доларів та їх передача ще одній третій стороні, Merit Peak Limited, що також належить Ч. Чжао.
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Таємна допомога великим американським клієнтам у торгівлі на Binance у той час, коли такі транзакції для користувачів зі США заборонені.
Також SEC заявляє, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами ще в лютому.
«Вони спробували обійти закони США про цінні папери, оголосивши про фіктивні заходи контролю, які ігнорували, щоб зберегти важливих клієнтів зі США на своїх платформах. Громадськість повинна остерігатися інвестування будь-яких своїх коштів на цих незаконних платформах», — наголосив глава SEC Гері Генслер. У скарзі також стверджується, що Чжао та Binance знали, що порушують закони США.
Coinbase теж звинуватили у махінаціях
Наступного дня після подачі звинувачення в сторону Binance, 6 червня, SEC також подав позов до федерального суду США на найбільшу в країні криптобиржу Coinbase.
У скарзі SEC заявила, що Coinbase, принаймні з 2019 року, працювала як незареєстрований брокер, обробляючи транзакції з криптовалютою та ухиляючись від вимог щодо розкриття інформації, призначених для захисту інвесторів. За словами регулятора, криптобіржа торгувала щонайменше 13 криптоактивами, які мали бути зареєстровані, включаючи такі токени, як Solana, Cardano і Polygon.
Капітал інвесторів під загрозою
Голова SEC Гері Генслер неодноразово заявляв, що багато токенів та продуктів, які пропонують криптокомпанії, є цінними паперами, і що торгові платформи мають зареєструватися у його відомстві.
У своєму позові до Binance регулятор зажадав постійної заборони на подальшу діяльність для біржі та Чжао, вилучення незаконно отриманих доходів із відсотками та фінансові санкції. SEC налаштована рішуче й зі старту ініціювала заморожування активів Binance.US, щоб унеможливити виведення коштів в інші юрисдикції до закінчення судового процесу.
Деякі пункти обвинувачення, які SEC висунула до Binance, перегукуються з тими, що висували в сторону збанкрутілої у листопаді минулого року криптовалютної біржі FTX. Нагадаємо, що тоді інвестори у паніці вивели майже $790 млн протягом перших 24 годин. Це спричинило миттєвий ріст волатильності на ринку, а найбільше постраждали альткоїни, класифіковані SEC як цінні папери.
Хоча заморожування активів у разі схвалення позову SEC загрожує лише американському підрозділу, а не основній Binance, ситуація все одно матиме негативний вплив на біржу та ринок загалом. Такий же ефект буде від обмеження діяльності Coinbase. Інвесторам слід бути обачними та перевести хоча б частину коштів в інші інвестиційні інструменти.
Перевести гроші в інші інструменти чи вийти в кеш?
Фондовий ринок зараз є найкращою альтернативою криптовалюті, адже на фоні зниження інфляції й паузи ФРС у підвищенні облікової ставки, спостерігаються бичачі настрої. S&P500 із початку року зріс на 13,71%, а окремі акції ー на 50%-200%.
Поповнити брокерський рахунок криптовалютою дуже легко. Наприклад, Lunu.io дозволяє конвертувати до $200 тис./міс. з криптовалюти у фіатні гроші та працює з Blockchain Wallet, Trust Wallet, Metamask, криптобіржами Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken та ін.
«Найпростіший спосіб поповнити рахунок криптою бачив у популярного міжнародного брокера: заходите в розділ „поповнити банківською карткою“ та вибираєте „Digital Assets“. Щоб перекинути гроші через Binance Pay, достатньо відсканувати QR-код та авторизувати платіж на біржі Binance. Щоб надіслати платіж через MetaMask, слід вибрати монету (ETH, USDT, USDC), мережу (зараз доступна лише ERC-20), і надіслати платіж на адресу, яку дає платіжний шлюз», 一 коментує інвестор, автор YouTube-каналу «Код Фінансової Свободи» Пилип Олійник.
До речі, брокерський рахунок можна використати як тиху гавань, щоб перечекати негаразди на ринку крипти — зберігати кошти на рахунку з дохідністю до 5,3% річних у валюті. Щоб дізнатися більше про поповнення брокерського рахунку криптовалютою, залиште заявку на консультацію.
Вихід у кеш також може бути раціональним рішенням. Якщо позови SEC суд задовольнить, то ймовірна сильна просадка ринку. Проте, враховуючи обмеження на вивід коштів за кордон для українців та підготовку у Верховній Раді змін у законодавство щодо віртуальних активів та оподаткування криптовалюти, краще залишати капітал за кордоном на тому ж брокерському рахунку.