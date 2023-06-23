Програма «єОселя» запрацювала в житлових об'єктах на етапі будівництва.

Про це повідомив Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

За його словами, це стало можливим завдяки плідній співпраці КБУ, Укрфінжитла, банків та девелоперів. На даний час уже укладено угоду на суму 2,2 млн грн терміном на 20 років за відсотковою ставкою 3%. Перший внесок склав 28% вартості квартири (понад 863 тис. грн), а щомісячні виплати за кредитом орієнтовно складуть 14,7 тис. грн. Площа придбаної за програмою «єОселя» квартири становить 87,6 м², що розташована у 2-й черзі ЖК Family&Friends будівельної компанії GEOS (заплановане введення в експлуатацію житлового комплексу — I квартал 2024 року). Іпотечну угоду уклав партнер програми «єОселя» Глобус банк.

Лев Парцхаладзе повідомив, що учасницею програми «єОселя» стала 36-річна доцентка Київського технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». До початку ворожої агресії вона разом з чоловіком та 11-річним сином мешкали у м. Ірпінь. Але внаслідок бойових дій її квартира була вщент зруйнована. Наразі вона з родиною тимчасово проживають у с. Софіївська Борщагівка.

Експерт зазначив, що акредитовані під «єОселю» об'єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва (стадія готовності від 40% до 80%) з обов’язковим дотриманням запланованих термінів завершення будівельних робіт.

За його даними, більшість потенційних позичальників (а це понад 60%) цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м² до 70 м² в новобудовах Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Луцька та низці інших українських міст.

Президент КБУ вважає, що в умовах містобудівної реформи, спрямованої на подолання корупції, встановлення повністю прозорих умов ведення бізнесу та підвищення захисту покупців-інвесторів житла, прихід «єОселі» на первинний ринок є знаковою подією.

«Державна іпотека в об'єктах на етапі зведення свідчить про важливість побудови нового первинного ринку за світовими принципами, а також про високий рівень відповідальності девелоперів перед своїми клієнтами, що дуже важливо в умовах війни. Ця знакова подія — результат кропіткої роботи та взаємодії органів влади, професійних спільнот і комерційних банків», — наголосив Лев Парцхаладзе.

Як розповів Євген Мецгер, голова правління ПрАТ «Укрфінжитло», з 1 жовтня 2022 року очолювана ним компанія видала понад 1390 іпотечних кредитів для придбання вже введеного в експлуатацію житла на суму майже 1,9 млрд грн іпотечних кредитів.

«Новий етап кредитування первинного ринку нерухомості — важливий крок для розширення можливостей „єОселі“. За час роботи програми ми бачимо, що житло в новобудовах популярне серед громадян — 31% клієнтів придбали свої квартири саме там. Переконаний, кредитування об'єктів незавершеного будівництва дасть суттєвий поштовх ринку і, як наслідок, сприятиме економічному розвитку держави. Ми сподіваємось, що все більше девелоперів ставатимуть партнерами „єОселі“, а громадяни матимуть широкий вибір для пошуку найкращого для себе варіанту житла», — підкреслив Євген Мецгер.

За словами Дениса Єрмоленка, директора Будівельної компанії GEOS, за програмою «єОселя» до кінця 2023 року компанія планує реалізувати до 30 квартир: це 2-кімнатні площею від 65−68 м² та 3-кімнатні площею 76−86 м².

«Наша компанія стала однією з найперших серед девелоперів, яка долучилася до державної програми „єОселя“ та отримала акредитацію на свій обʼєкт незавершеного будівництва. Наразі будівельні роботи в нашому ЖК виконані більш як на 80%. Тому вже на початку 2024 року власники квартир зможуть розпочати ремонтні роботи, а це понад 600 квартир», — сказав експерт.

Державна програма пільгового іпотечного кредитування, як твердить Денис Єрмоленко, створює реальну можливість підтримки і розвитку будівельної галузі, як «локомотива» інших суміжних галузей економіки України.

В свою чергу Сергій Мамедов, заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління Глобус банку, акцентував увагу на тому, що потенціал державної програми пільгового іпотечного кредитування на первинному ринку складає 3−4 тис. угод, а це близько 40% від загальної кількості кредитів, запланованих за програмою «єОселя» до кінця поточного року. При цьому, за його словами, успішний досвід пільгової іпотеки в об'єктах, що зводяться, стимулюватиме подальше зростання попиту на первинному ринку щонайменше на 10−15% до кінця 2023 року.

Він вважає, що за сприятливих, перш за все, фінансових умов, до кінця року в рамках програми «єОселя» очолюваний ним банк готовий укласти до 150 іпотечних угод на придбання житла саме на стадії будівництва на загальну суму до 210 млн грн.

«Пріоритетним завданням державної програми „єОселя“ має стати саме перезапуск та розвиток первинного ринку нерухомості. А успішна співпраця „Укрфінжитла“, системних девелоперів — учасників Конфедерації будівельників України та банків — це не лише можливість для громадян стати власниками омріяного житла, а ще й гучний сигнал суспільству, що, попри війну, первинний ринок поступово оживає. Саме будівельна галузь може стати рушієм для досить стрімкого відновлення і подальшого зростання економіки країни», — резюмував Сергій Мамедов.

Довідка:

Конференція Будівельників України (КБУ) — це найбільше галузеве об'єднання, до складу якого входять понад 800 членів, а це близько 80% компаній будівельної галузі України.

Мета КБУ — сприяння розвитку будівельної галузі України та підтримка активного діалогу щодо майбутньої відбудови України на всіх рівнях.

Конфедерація — єдиний представник від України в Європейській федерації будівельної промисловості (FIEC), до складу якої входять 32 національні федерації-члени з 27 європейських країн.

Приватне Акціонерне Товариство «УКРФІНЖИТЛО» реалізує програму «єОселя» відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 856 від 2 серпня 2022 року.

Програма «єОселя» стартувала у жовтні минулого року. Наразі заявку на отримання кредиту для придбання житла за пільговою ставкою 3% можуть подати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, педагоги, медики та науковці, які працюють в закладах державної та комунальної форм власності. Програма поширюється на всю територію України, крім тимчасово окупованої та зон проведення бойових дій. Разом з «Укрфінжитлом» програму реалізують Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації України та Дія.

GEOS — європейська будівельна компанія, яка реалізує проєкти в Україні з 2004 року, в Угорщині з 2015 року та в Іспанії з 2018 року. В Україні близько 70 масштабних проєктів (житлові та комерційні об'єкти, об'єкти інфраструктури та спортивні споруди). В Угорщині (Будапешт) 8 успішних проєктів Geos та 3 ексклюзивні проєкти Geos в Іспанії.

Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Глобус» (Глобус банк) засновано у 2007 році.

Станом на травень 2023 року регіональна мережа налічує 30 відділень.

АТ «КБ «Глобус» підтверджено кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uаAАА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг».

Пріоритетними напрямками діяльності банку є іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу тощо.